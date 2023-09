"Checo" mejora en confianza y en ritmo de carrera

El tapatío Sergio Pérez, piloto de Red Bull, reconoció que ha mejorado significativamente su rendimiento, su ritmo de carrera y su confianza al volante de su RB19, al punto de equipararse con su compañero de equipo, Max Verstappen. Durante el Gran Premio de Italia en Monza, Pérez enfrentó un reto particularmente difícil al intentar superar a los dos pilotos de Ferrari y a George Russell de Mercedes.

“Tenía un ritmo muy similar a Max en todo el fin de semana, fue una pena que no lo pudiéramos demostrar en la Q3, pero creo que es el fin de semana después de Miami que más cerca he estado en términos de confianza y ritmo, entonces fue bastante positivo”, comentó el mexicano, quien finalizó segundo en el Gran Premio de Italia.

"Checo" relató la intensidad de la carrera en Monza y la dura batalla que sostuvo para adelantar a los pilotos de Ferrari y a Russell. Su mejora en la pista es evidente, y su contribución al equipo Red Bull es cada vez más destacada en esta emocionante temporada de Fórmula 1.

“Fue una pelea intensa con Carlos, con Charles, con George especialmente los dos Ferrari, cuando tenía el DRS de Carlos era muy difícil atacar, no podía hacer nada hasta que por fin lo pude superar y pude atacar a Carlos pero fueron batallas muy muy duras, porque con esta nueva generación de autos ponen el auto en medio no tenía para dónde ir y entonces tenía que degradar bastante, tenía muy buenas salidas de parabólica pero al final no era no era suficiente; pero en general contento porque fue una buena carrera, una carrera limpia y creo que lo podemos hacer bien”, apuntó Pérez Mendoza.

