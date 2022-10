Checo Pérez vuelve a correr en casa

En el marco de las Fiestas de Octubre en Guadalajara y con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula Uno, los amantes tapatíos al deporte motor podrán presenciar en la Perla Tapatía a Sergio “Checo” Pérez, quien a bordo del RB7 de la escudería austriaca correrá por un tramo de la avenida Vallarta de la capital del Estado, esto el próximo 25 de octubre.

El evento denominado Red Bull Show Run GDL 2022 tendrá como ruta Centro Magno-Glorieta Minerva-Plaza Sania, cubriendo un trazado cuya distancia será de tres kilómetros y que arrancará en punto de las 10:00 horas y concluirá aproximadamente a las 14:00 horas.

“Es una noticia muy especial para mí regresar a mi ciudad en un momento muy especial en mi carrera, que lo quiero compartir con todos ustedes y que quiero decirles que pasemos un gran día, un día que será especial para toda mi ciudad, que significa muchísimo traerles esta alegría, transmitírsela con todo mi cariño por todos estos años que me han apoyado y que quedará en la memoria de todos nosotros por siempre”, dijo Sergio Pérez a través de un video que acompañó el anuncio oficial de este evento.

“Este va a ser un momento especial para mí, mi familia y todos nuestros fans mexicanos. No he practicado mis donas desde el último Red Bull Show Run, he estado demasiado concentrado en ir rápido en línea recta; esperemos que la fiesta continúe hasta el Gran Premio de México y el equipo y yo entreguemos un gran resultado para la audiencia”, afirmó Checo.

El Red Bull Show Run será gratuito y apto para toda la familia, ya que todo está diseñado para que los tapatíos vivan la experiencia de la Fórmula Uno en Guadalajara, a días del GP de la CDMX.

El anuncio fue hecho ayer en el auditorio Benito Juárez, en una presentación encabezada por el coordinador general estratégico de Desarrollo y Crecimiento Económico, Xavier Orendain, el director de la Agencia Estatal de Entretenimiento, Esteban Estrada y el representante de Checo, su hermano Antonio Pérez.

No es ajeno a las calles de la Perla Tapatía

Fue el 26 de febrero de 2011 cuando Sergio “Checo” Pérez enloqueció a toda una ciudad. Guadalajara se vistió de gala aquel día por recibir a su hijo pródigo, promesa de la Fórmula Uno en aquel entonces y que hoy es toda una realidad en la máxima categoría del deporte motor.

Las páginas de EL INFORMADOR dieron a conocer la noticia de cómo el piloto, entonces de Sauber, inundó las calles del Centro Histórico de la Perla Tapatía de color y ambiente característico de la máxima categoría del automovilismo, dándole a la gente una probadita de lo que es este tipo de fiesta cuando rodó a bordo del modelo C29 de la escudería suiza.

Este evento multitudinario del automovilismo, sirvió de marco para seguir haciendo la promoción de Guadalajara, ciudad que entonces ultimaba detalles para convertirse en la capital panamericana del deporte, ya que en unos meses recibiría a los Juegos Panamericanos.

El Ángel de la Independencia sirvió de marco para el evento de 2021. El próximo 25 de octubre serán los Arcos de la ciudad y la Minerva. ESPECIAL/Red Bull Content Pool

La experiencia ya se vivió en la Ciudad de México

Aunque es la primera vez que Checo correrá con un coche de Red Bull en la ciudad que lo vio nacer, no es la primera vez que lo hace en nuestro país, ya que apenas el año pasado, previo al Gran Premio de la Ciudad de México en 2021, se presentó en la capital, específicamente sobre Paseo de la Reforma, en donde más de 100 mil aficionados al deporte motor se dieron cita para ver a su ídolo al volante.

Ahora, en una de sus temporadas más sobresalientes, Pérez Mendoza vuelve a casa, vuelve al terruño y tendrá esta exhibición y lucimiento ante su gente, la que lo apoya cada fin de semana y la que ha estado frente al televisor sin importar las desmañanadas, con tal de esperar a que el tapatío logre un podio y los haga vibrar de orgullo.

Sergio Pérez Mendoza tendrá un aliciente para brindarse plenamente frente a sus paisanos, pues viene de triunfar en una de las carreras más complicadas y demandantes de todo el calendario de la Fórmula Uno: el Gran Premio de Singapur.

En esta competencia, el tapatío dominó de punta a punta, venciendo a pilotos de la categoría de Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Lewis Hamilton y George Russell, solo por mencionar a algunos de los otros 19 pilotos que solamente le vieron las luces traseras.