Checo Pérez será más ambicioso

La temporada 2022 de la Fórmula Uno terminó en pelea entre Max Verstappen y el mexicano Sergio “Checo” Pérez.

El tapatío, a vísperas de que se ponga en marcha la temporada en este 2023, ha lanzado una amenaza velada para Red Bull.

Y es que Checo se quedó en el tercer lugar del campeonato de pilotos hace un año en parte a lo que muchos achacan fue el no haber recibido apoyo de Verstappen en las últimas carreras de la temporada, y tras hebérsele cerrado esa puerta, el tapatío advierte que si no recibe apoyo él tampoco lo dará más en este 2023.

“Siempre es importante trabajar en equipo y obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo haré”, expresó el mexicano para Fox Sports.

Sergio Pérez ha sido de gran ayuda para el neerlandés en su bicampeonato dentro de la categoría, donde ha sido apodado como “El Ministro de Defensa” gracias a que le sabe cuidar las espaldas a Max, quien a ojos de muchos aficionados no supo pagarle con la misma moneda a Pérez.

Será este fin de semana cuando el tapatío ponga a vibrar a los latinos en el inicio de la Fórmula Uno, donde tendrá que ser igual de rápido que lo fue en la pretemporada para iniciar con el pie derecho en este 2023, ya que el mismo piloto jalisciense no querrá repetir la amarga experiencia del año pasado en Bahréin, donde quedó fuera a falta de dos vueltas cuando rodaba en puestos de podio.

Está será la temporada 13 de Pérez en el Gran Circo, pero apenas será la tercera en Red Bull, en donde tiene contrato hasta concluir con la temporada 2024.

Hakkinen no le da crédito

Los buenos resultados de Sergio “Checo” Pérez no han sido suficientes para ganarse el apoyo y confianza de varias personalidades en la máxima categoría del automovilismo.

Figuras, quienes ven al mexicano como un piloto más y con nulas posibilidades de hacer algo relevante en la temporada 2023 de la Fórmula Uno.

Ahora, el encargado de mostrar su rechazo fue Mika Hakkinen, bicampeón de la categoría, quien aseguró que el mexicano no tiene oportunidad ante Max Verstappen.

“No llegas tan lejos si no crees que eres rápido. Pero cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista y mirar en el espejo. Tienes que admitir que no puedes vencer a Max. Se necesita algo casi sobrenatural para vencer a Max. Pérez será segundo. No hay dudas al respecto”, mencionó el finlandés a Unibet.

“Parece ser muy obediente. Algunas veces el equipo le pide hacer cosas, como hacer ir más lento a otros, y a Sergio no le importa; lo hace, si el equipo lo quiere. Ya sea en la clasificación o en la carrera, él hará lo que le pidan hacer. Pienso que es antideportivo, pero si funciona, funciona”, finalizó.