''Checo'' Pérez lamenta contacto que lo hizo perder puntos

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez (Force Inidia) lamentó el contacto que le dio el francés Pierre Gasly (Toro Rosso) para perder puntos este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se corrió en el Circuito de Silverstone.

En la continuación de la Temporada 2018 de la Fórmula 1, el jalisciense se quedó cerca de acabar en el décimo sitio y sumar un punto, pero a dos vueltas del final, de las 52 pactadas, Gasly le tocó y lo rezagó al undécimo escaño, para irse con las manos vacías.

"Tuvimos una arrancada complicada, intento esquivar a (Niko) Hulkenberg y pierdo el coche por atrás y a partir de ahí se condicionó la carrera", mencionó Pérez Mendoza, quien en los primeros instantes de la competición también sufrió un contacto para dejarlo en el último sitio cuando comenzó en el lugar 12.

No obstante, se recuperó de ese primer inconveniente y cuando saboreaba el Top ten, Gasly, del equipo Toro Rosso, le impidió acumular puntos.

TWITTER/@F1

"Regresamos a zona de puntos al final de la carrera y faltando dos vueltas Gasly me saca de la pista y me quita el punto", lamentó el mexicano en declaraciones para la TV oficial de trasmisión de la Fórmula 1 al término del GP de Gran Bretaña.

Explicó que la acción del galo "no me pareció deportiva, estoy fuera de la pista y aún me pega, se deberá tomar una decisión, pero en general no fue lo que esperaba, merecíamos más, teníamos el último punto, veníamos remontando bien, pero no pudimos recuperar lo suficiente".

Tras correr en suelo británico, Pérez espera tomar un "un respiro después de estas carreras y regresar más fuertes" para afrontar, el 22 de julio, el Gran Premio de Alemania.

RR