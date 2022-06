A unos días de que la Fórmula Uno llegue a Silverstone, el director de la escudería Red Bull, Christian Horner, se reunió con estudiantes de la Universidad de Cambridge para una entrevista en la que, entre muchos temas, habló del papel que ha jugado Sergio "Checo" Pérez dentro del equipo.

Entre las palabras que Horner dedicó a Pérez recordó lo que sucedió en el Gran Premio de Abu Dabi y cuál fue el papel que jugó el tapatío para que Max Verstappen, finalmente, consiguiera el título de campeón del mundo.

Durante su entrevista, Christian aseguró que durante esa última carrera se sinitó "muy estresado" porque "Mercedes tenía la ventaja. Nosotros calificamos en Pole, pero Lewis tenía la carrera bajo control, estratégicamente hicieron cosas un par de cosas que no nos ayudaban a nosotros y estaba pensando, hemos pasado por todo este año y podríamos perder ambos campeonatos (el de pilotos y el de constructores), cómo voy a levantar a Max, al equipo, cómo les voy a levantar el ánimo".

Horner recordó que, durante la carrera, estaba hablando para una transmisión de televisión "cosa que siempre es interesante", y le preguntaron "cómo ves las cosas" a lo que él respondió que necesitarían "ayuda de los dioses del automovilismo para darle la vuelta".

El momento que cambió la carrera

Poco después de pensar eso, todo cambió en Abu Dabi, gracias a Nicolás Latifi. El piloto canadiense perdió el control de su monoplaza Williams a solo seis vueltas de que terminara la carrera. En ese momento Hamilton estaba más de 10 segundos sobre Verstappen por lo que, parecía se llevaría el campeonato.

"Todo cambió porque antes de eso usamos a Sergio Pérez para tratar de contener a Lewis y darle una oportunidad a Max y lo que eso hizo fue que evitó que él tuviera una parada gratis en los pits. Eso puso a Mercedes en un dilema de parar o no, mientras que nosotros no teníamos nada que perder, así que lo detuvimos en pits y con ese set de neumáticos frescos en esa última vuelta fue todo gracias a él".

Pero había más en la historia y es que, Max jamás intentó adelantar a Lewis en donde lo hizo:

"Nos dijo al final de la carrera que al ir detrás del auto de seguridad, tenía un calambre terrible (por la posición en la que tienen los pies en el auto) y me dijo, no sentía el pedal del freno. Dijo que no pretendía rebasar a Lewis ahí y que atacó el hueco y rezó que pudiera usar los frenos".

Christian halagó la capacidad que tiene Sergio Pérez de analizar lo que es más conveniente para el equipo:

Él ve el escenario completo y creo que el año pasado, fue un increíble elemento para el equipo

"Teniendo a Sergio siendo más viejo, más sabio, él ve el escenario completo y creo que ciertamente el año pasado, fue un increíble elemento para el equipo en donde él ayudó a su compañero en numerosas ocasiones y especialmente en esa última carrera en donde hizo un gran trabajo en contener a Lewis, sin eso, Max no habría ganado el campeonato".

Horner, además, habló que estas nuevas regulaciones, esta nueva dinámica del equipo, permiten a Pérez pensar en ser campeón del mundo.

"Lo importante es el campeonato de constructores"

En esta misma entrevista, Horner aclaró los rumores sobre el tener un "piloto número dos" particularmente en la relación entre Verstappen y Pérez

Ante la pregunta de si tiene un "piloto número dos", Horner detuvo al entrevistador y le pidió que no dijera ese número:

"Es totalmente complicado porque el interés del equipo y al equipo le pagan según la posición en la que terminamos en el campeonato de constructores. Ningún miembro del equipo recibe un bono por conseguir un piloto campeón del mundo. Nos pagan dependiendo de la posición del equipo en el campeonato de constructores porque ahí es dónde llegan los ingresos. Ahí es donde está el valor. Los pilotos son contratistas del equipo que están ahí para actuar para el equipo".

Este no es su auto, es el de las 800 personas que lo diseñaron y construyeron para ustedes.

Ante la competencia entre ambos pilotos, Christian asegura que les recuerda que "este no es su auto, es el de las 800 personas que lo diseñaron y construyeron para ustedes. Es su auto, ustedes solo son afortunados de poder manejarlos, así que respeten eso".