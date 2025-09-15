Checo Pérez dedica mensaje motivador al Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez vivió uno de los capítulos más tristes de su carrera luego de perder por decisión unánime ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre. Su rival, quien subió dos categorías de peso para enfrentarlo, terminó arrebatándole los títulos mundiales de peso supermediano ante la sorpresa de todos. A pesar de ser el campeón defensor y favorito en las apuestas, el púgil tapatío fue superado en las tarjetas (116-112, 115-113 y 115-113) en una pelea que desató todo tipo de comentarios.

Tras el combate de del sábado por la noche, las redes sociales se inundaron de críticas, burlas e incluso ataques personales hacia Canelo Álvarez, muchos de ellos provenientes de aficionados del boxeo de su propio país. Sin embargo, también hubo muestras de respaldo y respeto por parte de figuras del deporte mexicano, entre ellas la del piloto de Fórmula 1 (F1), Sergio "Checo" Pérez.

El nuevo piloto del naciente equipo Cadillac no dudó en enviar un mensaje motivador al boxeador tapatío luego de que este publicara en Instagram una reflexión sobre la derrota, en la que se mostró humilde y agradecido con su equipo y seguidores.

"¡Bravo Canelo! ¡Qué manera de comportarte, como todo un profesional! ¡Muy orgulloso de ti!", escribió Checo Pérez en los comentarios de la publicación, en un gesto que fue aplaudido por los fanáticos de ambos atletas.

Por ahora, Saúl Álvarez no ha confirmado cuál será su próximo paso en el ring. En su mensaje, mencionó que tomará un tiempo para descansar, convivir con su familia y luego decidirá su siguiente reto profesional, aunque se espera que siga en el boxeo por unos años más.

Mientras tanto, Terence Crawford se consolidó como uno de los mejores libra por libra del momento, y su victoria ante Canelo Álvarez será recordada como una de las más grandes hazañas en su carrera.

