El jugador de Chivas que fue pieza clave en la victoria del Clásico Nacional podría perderse el duelo ante Tigres de este miércoles por una lesión. Roberto Alvarado abandonó el juego ante América tras no poder continuar por doblarse el tobillo.

El “Piojo” salió del terreno de juego en la disputa por una pelota, ya que las malas condiciones del césped le jugaron una mala pasada. Al colocar la pierna derecha como apoyo, el tobillo del futbolista se dobló, por lo que de inmediato pidió salir del campo.

Ya en el banquillo, al futbolista le colocaron de inmediato una bolsa de hielo para desinflamar la zona, pues en poco tiempo su tobillo comenzó a mostrar una hinchazón que apunta a un posible esguince. Dependiendo de la gravedad, esta situación podría dejarlo fuera de actividad este miércoles.

Hasta el momento, Chivas no ha brindado un parte médico sobre la lesión del futbolista, por lo que posteriormente se dará a conocer si Gabriel Milito podrá contar con él de cara al compromiso pendiente de la fecha 1 ante los universitarios.

Las opciones que tiene Gabriel Milito para suplir a Roberto Alvarado son Richard Ledezma, quien se ha desempeñado como interior o como volante por derecha; el juvenil Santiago Sandoval, que también puede jugar como interior o volante por la derecha; y Miguel Gómez, quien se desempeña como volante derecho, además de aportar características ofensivas como interior.

Omar Govea saldría a la banca ante Tigres

Después de que el mediocampista fue bajado de último momento de la convocatoria para el Clásico Nacional, debido a que buscaron extender su periodo de recuperación, Omar Govea trabajó este lunes al parejo del equipo con miras al compromiso de este miércoles. Por lo tanto, estará en la convocatoria y podría salir a la banca después de seis fechas fuera de actividad.

SV