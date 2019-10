"Checo" Pérez afirma que Gasly le arruinó una gran carrera en Japón

El piloto mexicano Sergio Pérez no dudó en acusar al francés Pierre Gasly como el culpable de arruinarle una gran carrera este domingo en el Gran Premio de Japón, en el que se ubicó en el noveno sitio.

El conductor de Racing Point rozó el octavo sitio en la última vuelta, en la 53, en el trazado de Suzuka pero Gasly, de Toro Rosso, impactó el monoplaza de "Checo" para sacarlo de pista en lo que prácticamente era un abandono cantado.

Sin embargo, en el giro 52, por un error, se mostró la bandera a cuadros para el vencedor finlandés Valtteri Bottas, por lo que la acción entre Gasly y Pérez no perjudicó en el resultado y se mantuvo el noveno lugar para el jalisciense.

Pérez Mendoza arrancó 17, pudo culminar octavo en una buena remontada, pero se conformó con el noveno puesto para llegar a 35 unidades en el Campeonato de Pilotos.

LAP 53/53: ��



TOP 10

BOT

VET

HAM

ALB

SAI

LEC

RIC

GAS

PER

HUL#JapaneseGP ���� #F1 pic.twitter.com/xWxlS6JF5r — Formula 1 (@F1) October 13, 2019

"Fue una lástima, hicimos una gran carrera, buena estrategia por parte del equipo, teníamos el octavo puesto, estábamos adentro, pero viene un contacto innecesario, tuvo suerte que no pasara nada, Gasly bien pudo terminar ahí su carrera, la mitad de mi coche estaba adentro, no sé que intento hacer, me arruinó una gran carrera y una recuperada del equipo", dijo un molesto "Checo" Pérez.

Al término de este Gran Premio de Japón, fecha 17 de la Temporada 2019 de la Fórmula 1, el tapatío trató de rescatar lo hecho en pista y valorar el "top ten". "Hay que quedarnos de cómo nos recuperamos. Tuvimos una buena arrancada, súper buena, súper importante, fue crucial esa primera vuelta".

Con miras al Gran Premio de México dentro de dos semanas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, "Checo" reconoció que tiene dudas respecto al motor de su monoplaza, por lo que podría aceptar alguna sanción con tal de estrenar modificaciones y tener mejor rendimiento.

"Tengo dudas con mi motor, en la recta tengo algunos problemas, hay que recordar que sigo en la versión anterior del motor. Ojalá eso lo puedan arreglar".

Se congratuló por tener una vez más la posibilidad de correr ante su afición en México, "es increíble la verdad, el mejor Gran Premio del año que espero con muchas ganas, ojalá tengamos un gran día para toda la afición mexicana".