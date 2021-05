''Checo'' Pérez acepta las críticas, pero no los ataques

El piloto tapatío, Sergio ''Checo'' Pérez está consciente de que el ser piloto de Fórmula Uno (F1) no siempre es sencillo. Además de los fuertes entrenamientos, de los detalles técnicos y la presión de la pista, el estar dentro de este deporte también implica el estar expuesto a críticas por parte de los aficionados.

''Checo'' Pérez sabe que esas exigencias son parte del ambiente y asegura que los comentarios negativos que puede recibir a través de las redes sociales ''no me afectan. Hasta cierto punto es parte de mi profesión, estamos expuestos a ellos'', pero aclaró que ''lo que sí me afecta son las faltas de respeto que a veces recibo sin justificación, de gente cobarde que está detrás de una computadora en el anonimato y atacando a deportistas, a personas en general. Creo que eso es algo que tenemos que parar en las redes sociales''.

El tapatío también aseguró que también sabe que tiene un gran escaparate por el lugar en el que se encuentra y dijo que ''sin duda hay momentos en que hay que alzar la voz y promover cosas positivas, ya sea para nuestros países o para el mundo en general por la posición que tenemos. Siempre es importante, que mientras el mensaje llegue, sea traer paz. Se debe ser líder social. Creo que estás obligado a ello, en cierta parte, sin duda''.

OF