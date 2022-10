"Yo ya estoy convenciendo a mi papá para que me enseñe a manejar", respondió Julián Mendoza, de tan solo nueve años de edad, al ser cuestionado por su afición a la Fórmula 1, minutos antes del arranque del 'Red Bull Show Run', un evento en donde el piloto tapatío, Sergio "Checo" Pérez, recorrió la avenida Vallarta ante miles de jaliscienses.

El menor, que cursa el cuarto año de primaria, admitió que tuvo "casi, casi que rogarle a mi papá" para que lo trajera a ver al corredor mexicano, pero aseguró que levantarse temprano, hacer filas y esperar algunas horas bajo el sol valen la pena con tal de presenciar el talento del ganador del premio de Singapur y Mónaco.

"Me levanté hasta más temprano que cuando voy a la escuela, pero es diferente porque ahí está aburrido y acá es mucho más padre, porque voy a ver a 'Checo' y para mí es un ídolo, yo voy a ser como él, ya estoy convenciendo a mi papá que me enseñe a manejar, pero no quiere, dice que estoy chiquito, pero sino cuando voy a empezar", cuestionó, mientras miraba a su padre.

Por su parte, Félix Mendoza, padre de Julián, aseguró que vino con su hijo debido a la emoción del menor, relató que en casa nunca se pierde ninguna de las carreras de "Checo" Pérez, pero aseguró que una cosa es la diversión y otra es dejar los estudios por ponerse a correr autos, "aquí no hay dinero para eso, por eso lo traje a ver gratis".

Otro caso muy similar fue el de Patricio Arellano, quien en compañía de su padre, llegaron a las inmediaciones de la glorieta La Minerva alrededor de las cinco horas de este martes, el pequeño próximo a cumplir 10 años pidió a sus padres que, como regalo de cumpleaños, lo llevarán a ver al piloto tapatío.

"Yo sé que hoy hay clases, pero mi papá y yo estuvimos tratando de convencer a mi mamá toda la semana pasada que nos dejará venir, pero como ya va a ser mi cumpleaños, nos dijo que sí y la verdad este es el mejor regalo, porque a mi me gustan los coches y la emoción de esto", refirió.

El pequeño afirmó ser el mayor fan de "Checo" Pérez. Sin embargo, confesó que el ver choques en las carreras que observa por televisión lo aterrorizan, por lo que no está seguro sí de grande le gustaría correr carreras de gran velocidad.

Así como Julián y Patricio, miles de niños abandonaron las aulas de clases para darse cita sobre la avenida Vallarta a disfrutar del Red Bull Show Run, un evento que se llevó a cabo hoy a partir de las 10:00 horas, donde el piloto jalisciense condujo el RB7 por las calles de la ciudad, previo al Gran Premio de la Ciudad de México 2022.

