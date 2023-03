"Checo" Pérez ha demostrado con resultados y victorias el nivel de piloto que es, dicha razón hace que el excampeón de la Fórmula 1, Damon Hill, reveló que McLaren se equivocó al no contratarlo hace unos años.

Damon Hill contó que ha estado pendiente del desempeño de "Checo" Pérez desde 2012, cuando en Malasia subió a su primer podio.

Hill opinó sobre la posibilidad que tuvo "Checo" Pérez de formar parte de la escudería McLaren en 2013.

"Creo que se malinterpretó su estilo relajado y tranquilo, fue interpretado por el equipo como tímido y que no trabajaba duro", comentó Hill en entrevista con Tom Clarkson.

Para Hill sí fue un error que McLaren dejara ir al piloto mexicano. "Creo que un error, decidieron que 'Checo' no era para ellos y luego las cosas se torcieron", expresó el campeón de la Fórmula 1 en 1996.

Para Damon Hill en estos últimos años de " Pérez con Red Bull destaca la madurez que tiene en el volante.

"Ahora es lo suficientemente fuerte como para lidiar con la presión que vas a enfrentar en un equipo como Red Bull, no puedo decir que no le importaron las críticas dirigidas a él, pero si hubiera sido un piloto más joven, habría sido aplastado en este ambiente, pero 'Checo' no lo hizo", afirmó.

