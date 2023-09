Durante los últimos días, Helmut Marko, asesor de la escudería de Red Bull de la Fórmula 1, fue un blanco de críticas en redes sociales por parte de los mexicanos luego de que llamó sudamericano al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez.

Helmut pidió disculpas ante las declaraciones contra el piloto tapatío, incluso la FIA le llamó la atención a través de un comunicado.

“Sí, la recibí por correo, pero creo que muchas cosas fueron controladas deliberadamente para hacerme mala imagen, aunque prefiero ya no hablar más del tema”, declaró Marko en una entrevista para OE24 Sport.

Sin embargo, en muy poco tiempo volvió a ser criticado al mencionar que solamente los mexicanos tienen una mentalidad distinta a los europeos, además de asegurar que existió una campaña mediática en su contra.

"Sospecho que muchas cosas fueron controladas deliberadamente para crear ese discurso", dijo.

No ha sido la primera vez que el asesor de Red Bull llama sudamericano al compañero de Max Verstappen, solo que en esta ocasión las críticas fueron más fuertes contra Helmut, a tal grado que pidieron que lo corrieran de la escudería, entre ellos Lewis Hamilton quien defendió al tapatío.

“Esto no es algo por lo que simplemente te disculpas y ya todo está bien. Creo que es necesario hacer más. Los equipos, cuando han tenido personas que hacen comentarios así, generalmente los despiden o los citan y dicen que no apoyan ese tipo de cosas; es interesante que en Red Bull no lo hayan hecho“, dijo Hamilton en una entrevista para Sky Sports.

“Checo” dijo que Helmut se disculpó con él tras los comentarios, con los cuales aseguró no sentirse ofendido.

“Tuve una conversación privada con él. Se disculpó y eso para mí fue lo principal. No me ofendí en absoluto. Si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, me los tomaría de otra manera, pero no me lo tomé personal“, mencionó el tapatío.

