¡Nuevo equipo! Este martes, E1 informó que el piloto de Fórmula 1 (F1) Sergio "Checo" Pérez inscribirá un equipo en el UIM E1 World Championship, que competirá con la bandera de México en la temporada inaugural del primer campeonato mundial de regatas totalmente eléctricas.

El nuevo equipo de "Checo" Pérez tendrá los colores de la bandera nacional sobre los botes eléctricos RaceBird que conducirán los pilotos.

El equipo de México ocupa uno de los 12 lugares máximos en la parrilla de salida de la primera temporada del UIM E1 World Championship, que está previsto para iniciar en 2023.

Uno de los cofundadores de E1 es pionero de la movilidad eléctrica, Alejandro Agag, quien fue director de equipo y propietario del Barwa Addax en la GP2, en la que "Checo" Pérez corrió y terminó como subcampeón en la temporada 2010 de la Serie GP2.

"Estoy muy emocionado ante la perspectiva de convertirme en un nuevo propietario de equipo en E1 y tener un equipo que represente a México en el UIM E1 World Championship", dijo "Checo" Pérez.

El UIM E1 World Championship está previsto para iniciar en 2023. ESPECIAL

"Dada mi relación con Alejandro (Agag), he seguido de cerca lo que ha estado haciendo y sus diversos campeonatos, y creo que lo que ha logrado con la promoción de formas más sostenibles de automovilismo es encomiable. Ver a un equipo de carreras enarbolando la bandera de México en un escenario global será increíble y no puedo esperar a ver el RaceBird en acción por primera vez. He escuchado muchas historias positivas sobre el bote y el emocionante producto deportivo que E1 está tratando de crear para los aficionados con los eventos en la ciudad."

Y agregó: "Seguro que esto será un gran reto en mi carrera y una experiencia de aprendizaje. Estoy deseando empezar y ayudar a hacer crecer la base de fans en México y en todo el mundo."

Al respecto, el propio Alejandro Agag comentó que el mexicano, actualmente tercero en el campeonato de piloto de F1 de 2022, "no solo es un piloto de carreras increíblemente rápido y talentoso por derecho propio, sino que también es inteligente y tiene todos los atributos necesarios para convertirse en el dueño de un equipo de éxito. Estoy encantado de dar la bienvenida a 'Checo'a la familia E1 y estoy deseando ver cómo se desarrollan los planes para el Equipo México".

¿Qué es el E1, donde "Checo" Pérez tendrá un nuevo equipo?

El UIM E1 World Championship pretende convertirse en un campo de pruebas de soluciones marinas limpias que se utilizarán en los futuros botes eléctricos. ESPECIAL

En el E1, los pilotos ponen a prueba sus habilidades al volante de las embarcaciones futuristas de RaceBird. Estas, de propulsión 100% eléctrica, utiliza tecnología de hidroplano, por lo que los botes se elevan por encima de la superficie del agua, lo que reduce la resistencia y maximiza la eficiencia energética.

En un comunicado, explican que mediante la combinación de la tecnología de hidroplanos y los sistemas de propulsión eléctrica, el UIM E1 World Championship pretende convertirse en un campo de pruebas de soluciones marinas limpias que se utilizarán en los futuros botes eléctricos.

La primera temporada del UIM E1 World Championship se llevará a cabo en 2023, y un calendario provisional, así como los demás equipos se darán a conocer muy pronto.

Para más información puedes visitar la página oficial www.e1series.com

OF