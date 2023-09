El jefe de Red Bull, Christian Horner, consoló a Sergio "Checo" Pérez tras el "desastroso" fin de semana que vivió Red Bull en el Gran Premio (GP) de Singapur. Y es que, en el Circuito Urbano Marina Bay, "Checo" compitió en su carrera doscientos cincuenta, por lo que las expectativas eran altas.

Sin embargo, los pilotos de la escudería austriaca vivieron momentos de tensión. Por un lado, Max Verstappen se hizo de la quinta posición, perdiendo su hegemonía ante Carlos Sainz, Lando Norris y Lewis Hamilton. Esto, mientras que "Checo" quedó en el octavo lugar.

"Esta fue una carrera doscientos cincuenta muy ocupada, 'Checo'. Aunque, el virtual y el safety car, llegaron en el momento equivocado para nosotros, pero bien hecho por aferrarte hasta el final", sentenció Horner.

Pese a que ninguno de los pilotos logró meterse al podio, ambos tienen la mirada puesta en el Gran Premio de Japón, donde esperan resultados diferentes.

"No fue la carrera que esperábamos. Nada nos salió. El safety car no ayudó, pero lo dimos todo en la pista y nos llevamos 4 puntos que costaron mucho. Ahora, ya a pensar en Japón. Por otro lado, muy agradecido de haber cumplido 250 carreras", escribió el mexicano en sus redes sociales.

¿Cuándo será la próxima carrera de "Checo" Pérez?

La próxima participación de Max Verstappen y Sergio "Checo" Pérez será en el Gran Premio de Japón, donde los pilotos correrán en el Circuito de Suzuka. Esto, el próximo sábado, 23 de septiembre, a las 23:00 (hora del centro de México).

