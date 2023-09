El hecho de haberse quedado fuera del podio y culminado el Gran Premio de Singapur en octavo lugar, es culpa de la estrategia empleada por el equipo Red Bull, según lamentó el piloto tapatío, Sergio “Checo” Pérez, quien terminó molesto por su accionar en el Circuito de Marina Bay.

“Sí, una carrera complicadísima de principio a fin. Había que arriesgar demasiado para pasar a los demás autos y era lo mismo para todos. Empecé a hacer un tapón al final ahí cuando iba con el neumático duro. Creo que nos tardamos una vuelta o dos en haber parado cuando teníamos a todo el tráfico detrás. Ahí perdimos muchos segundos, pero bueno, al final creo que poquito más era posible de haber parado un poco antes, haber ganado la posición con Alex. Nuestra carrera hubiese sido un poco más diferente”, comentó el mexicano.

Pérez Mendoza ratificó que la carrera fue un desastre para él, ya que nunca se presentó la oportunidad de aprovechar las circunstancias, debido a los neumáticos que utilizaban tanto en él, como con Max Verstappen.

“Sí, fue un desastre total. No tuvimos nada de suerte hoy. Todos los Safety Cars, Virtual Safety Cars favorecieron la estrategia con el medio, entonces no hubo nada que pudiéramos hacer”. Finalmente, sobre los incidentes en los que se vio involucrado con Alexander Albon de Williams, “Checo” explicó lo que sucedió, lo que al final lo mandó a investigación por parte de la FIA.

“Sí, bueno, en el Virtual Safety Car, prácticamente Alex estaba adelante. Llegamos parejos y mantuvo su posición, entonces no gané nada. Y el incidente con Alex en la curva 13, me tiré por dentro, tenía la curva y me vio un poco tarde. Ya cuando me vio, creo que hubo ahí un contacto”.

