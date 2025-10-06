Este lunes el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, ofreció una rueda de prensa en la que invitó a la ciudadanía que no ha realizado su canje de placas este año , a que realice el trámite de forma gratuita, bajo el modelo 3x1 impulsado desde el Gobierno del Estado, que incluye, por un solo pago, el canje de placas, el refrendo vehicular y la verificación vehicular.

Así mismo, señaló que la verificación vehicular se mantiene sin costo bajo este programa durante todo 2026, sin embargo, habrá sanciones para quienes no la realicen este año.

El canje de placas, apuntó, sí tendrá costo el año próximo, e implicará una multa por incumplimiento; los vehículos que no realicen el trámite no podrán circular en el Estado. La multa, junto con el costo de las nuevas placas, podría superar tres mil pesos, añadió.

García Sotelo compartió también los resultados del Programa 3x1 correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2025, destacando un incremento de 34% en la recaudación del refrendo vehicular, de mil 887 millones de pesos en 2024 a 2 mil 535 millones de pesos en 2025.

Resaltó que la verificación vehicular aumentó 168 por ciento, con 728 mil 679 verificaciones realizadas este año, frente a 272 mil 347 en 2024. En tanto, la sustitución de placas alcanzó las 600 mil unidades.

Precisó que la verificación vehicular seguirá gratuita durante el próximo año, pero sí habrá multa para quienes no la realicen en 2025, recordando que se trata de una obligación legal.

Los propietarios de vehículos todavía tienen tres meses más para realizar la sustitución de forma gratuita con el pago del refrendo. El trámite se realiza en la liga https://refrendo.jalisco.gob.mx, y solo puede ser realizado por la persona propietaria, o en nombre del propietario con el documento notariado correspondiente que acredite que un tercero puede llevar a cabo dicho trámite.

"La invitación que hacemos es que pues si es gratuita, no te estamos cobrando nada, pues háganlo. Invitar a la gente a que se acerque al canje de placas, porque es importante para la seguridad del Estado. La inversión es fuertísima en materia de nuevas cámaras, nuevos elementos de seguridad, un nuevo C5. Hay una inversión muy fuerte para que la gente tenga más seguridad", añadió el secretario de Hacienda.

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, invita a los municipios que aún no han iniciado el proceso de regularización fiscal a acercarse y sumarse al programa de apoyo, y también exhorta a la ciudadanía a cumplir a tiempo con la verificación y la sustitución de placas, aprovechando los beneficios que siguen vigentes durante este año.

