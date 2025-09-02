Charros quiere coronarse en la Zona Norte con la ventaja de jugar fuera de casa

Los Charros de Jalisco están a un paso de hacer historia en la Liga Mexicana de Beisbol 2025 y buscarán conquistar la corona de la Zona Norte en territorio ajeno, una condición que, lejos de pesarles, se ha convertido en su mayor fortaleza durante la postemporada.

Los comandados por Benjamín Gil han disputado 16 juegos en la fase actual, ocho como locales y otros ocho como visitantes. En casa, dejaron escapar la oportunidad de barrer a Sultanes de Monterrey en el primer playoff y también a Algodoneros de Unión Laguna en la Serie de Zona. Sin embargo, como visitantes, consiguieron derrotar a este par de novenas para mantenerse en el camino hacia el campeonato.

Jalisco cuenta con diez victorias en postemporada, seis de ellas se acumularon jugando en patio ajeno, destacándose los dos triunfos que consumaron en el séptimo juego contra Monterrey en el Walmart Park y ante Unión Laguna en el Estadio de la Revolución, los cuales les concedieron seguir avanzando en la competencia.

Por si fuera poco, los Charros también han permitido menos carreras fuera de su territorio, ya que registran 29 anotaciones en contra por 46 que han tolerado jugando como locales. Mientras que, a la ofensiva, los jaliscienses suman 52 rayitas como visitantes y 56 en el Panamericano.

En esta Serie de Campeonato, Jalisco comenzó con el pie derecho y aprovechó su localía al capitalizar las primeras dos victorias ante Sultanes por pizarras de 11-9 y 6-3. Ahora, le tocará mantener la racha positiva fuera de casa si es que desean cumplir el sueño de instalarse en la Serie del Rey, ya que los juegos 3 y 4 se llevarán a cabo en Monterrey.

A aprovechar la visita

Alfredo Hurtado asegura que las condiciones de Zapopan, a veces, reducen la posibilidad de que la pelota se vaya de jonrón, por lo que, en plazas como Monterrey, deben de aprovechar sus características para jugar su mejor béisbol.

"Es difícil por la altura aquí, muchas veces, un batazo de jonrón decide el juego, como pasó contra Unión Laguna, puede que en otros estadios no se haya ido. Debemos mantener el mismo enfoque porque, si aquí es difícil, se facilita un poquito más allá (Monterrey). Vamos a ver los videos y los turnos de Sultanes, ver qué ajustes podemos hacer y siempre tratar de mejorar en el estadio que sea".

Además, reconoce que, en los primeros dos juegos contra Sultanes tuvo una actuación destacada, pero sabe que su mayor responsabilidad es en la batería.

"Mi trabajo principal es atrás del plato, pero obviamente uno también quiere aportar a la ofensiva. Sé que en la primera serie y contra Laguna no fui tan oportuno al bat, pero estos últimos dos juegos, se me ha dado. Pero, trato de no perder el enfoque y mi trabajo es llevar la defensa, pero vaya, si Dios me da los hits, bienvenidos sean".

Serie de Campeonato en Monterrey

Miércoles 3 de septiembre

Juego 3 | Sultanes vs Charros | Walmart Park | 19:30 horas

Jueves 4 de septiembre

Juego 4 | Sultanes vs Charros | Walmart Park | 19:30 horas

Viernes 5 de Septiembre

Juego 5* | Sultanes vs Charros | Walmart Park | 19:30 horas

*En caso de ser necesario

---

