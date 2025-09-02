La tarde de este martes se registró una movilización policiaca en calles de la colonia Miravalle, en Guadalajara, luego de que una elemento de la Policía Metropolitana fuera retenida en contra de su voluntad por algunos instantes por los familiares de un sujeto a quien previamente había detenido.

De acuerdo con lo relatado por la Secretaría de Seguridad, elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) circulaban por la calle Fray Angélico cuando observaron a dos sujetos que presuntamente consumían droga de la denominada crystal, por lo que procedieron a detener a uno de ellos en el lugar donde fueron sorprendidos.

El otro sujeto, tratando de darse a la huida, corrió por los andadores de la colonia. Pese a ello, una de las oficiales de la Metropol consiguió darle alcance metros más adelante luego de la persecución. Sin embargo, la oficial lo detuvo poco antes de que el hombre llegara a su domicilio, situación que aprovechó para forcejear con ella y llevarla hasta la cochera de la finca, donde los familiares la ingresaron y la retuvieron por varios instantes, mientras la agredían física y verbalmente, según se confirma en diversos videos compartidos en redes sociales.

Mientras esto ocurría el sujeto pudo librarse de la captura al encerrarse en su domicilio, a donde, de acuerdo con lo establecido en la Ley, no tienen acceso los oficiales por tratarse de propiedad privada. Tras varios minutos los uniformados de la Metropol consiguieron poner a salvo a la oficial, quien presentó diversas contusiones tras lo sucedido.

El hecho fue notificado a un agente ministerial para que lleve a cabo las determinaciones legales correspondientes respecto de lo ocurrido.

