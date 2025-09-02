La violencia volvió a empañar el futbol mexicano. Emilio, aficionado de Cruz Azul de 25 años, fue brutalmente golpeado la noche del sábado 30 de agosto, afuera del Estadio AKRON, tras el duelo Chivas y La Máquina. Su hermano Diego, de 32 años, relató cómo un grupo de más de diez sujetos lo agredió sin razón aparente, provocándole severas lesiones.

"Éramos solo dos con playera de Cruz Azul. Mi hermano llevaba una bufanda y uno de ellos se la jaló. Emilio la soltó, pensando que ahí terminaría todo, pero no. Con algo en la mano, tal vez una manopla, lo golpearon directo en la cara. El sonido me impactó, nunca había visto algo así de cerca", contó Diego.

Las consecuencias fueron graves: dientes rotos, una lesión en el pómulo, una fisura en la nariz y, lo más preocupante, afectaciones en el ojo derecho. Emilio permanece bajo observación médica y se esperan más estudios cuando baje la inflamación.

Pese a la brutalidad del ataque en la zona del estacionamiento, la familia ha encontrado respaldo por parte del Club Guadalajara. Desde el lunes, el área jurídica del club se contactó con ellos para ofrecer acompañamiento en el proceso legal. " Ya tuvimos una cita con la gente de Chivas y del estadio. Nos orientaron sobre cómo proceder para presentar la denuncia. Lo haremos en cuanto Emilio esté mejor", explicó Diego.

Además, Chivas entregó videos del incidente para facilitar la investigación y dar con los responsables. "Estamos agradecidos con el club, porque aunque no fueron sus aficionados como tal, sí asumieron la responsabilidad de apoyarnos", añadió.

El hermano del afectado pidió a las autoridades y a la Liga MX reforzar la seguridad para evitar que se repitan episodios como este: "Queremos disfrutar el futbol y regresar a casa, tranquilos. No puede ser que algunos vayan a los estadios como animales, solo a golpear. Esto pudo terminar en tragedia".

Por ahora, la familia prepara la denuncia formal y confía en que las autoridades actúen con firmeza. Mientras tanto, Emilio se recupera, aunque Diego reconoce que la experiencia marcará un antes y un después: "Queremos seguir apoyando a Cruz Azul, pero al Estadio AKRON ya no volveremos".

OF