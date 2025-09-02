Activan protocolo epidemiológico para la atención de posibles casos de rabia

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), a través la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), activó el protocolo epidemiológico en coordinación con el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Jalisco (CEFPPJ) para la atención de casos de rabia paralítica, apegados a la NOM-067-ZOO-2007 "Campaña Nacional para la Prevención y Control de la Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas".

En un comunicado, la Sader informó que la activación se realizó tras la información emitida por la Secretaría de Salud del estado de Colima, respecto al deceso de un hombre, originario del municipio de Tonila, Jalisco, luego de que tuviera contacto con un becerro que, presuntamente, murió de rabia.

El procedimiento, que es llevado a cabo por expertos en la materia, implicó la investigación epidemiológica para la determinación del foco, actividades de vigilancia, medidas zoosanitarias y actualización técnica, entre ellas, la aplicación de vacunas antirrábicas hasta abarcar todo el municipio de Tonila, y operativos de captura de murciélago hematófago para monitoreo de circulación de virus en colonias.

También se concientizó a productores y poseedores de especies ganaderas, resaltando actividades de vacunación para prevenir la presentación de la rabia y de la promoción de notificar casos sospechosos de la enfermedad.

Es importante reiterar que todo el ganado debe someterse, desde su nacimiento, a una vacunación para evitar este tipo de enfermedades, que ponen en riesgo al animal y a las personas que están en contacto con ellos.

Cabe señalar que la forma de contagio de bovino infectado de rabia al humano, puede ocurrir por medio de un mal manejo del animal que contempla la manipulación de cavidad oral, contacto con saliva, sangre y material cefálico que contenga el virus de la rabia, ya que tiene la capacidad de ingresar por medio de laceraciones, rasguños y heridas, no necesariamente por mordida o agresión.

Sader Jalisco exhortó a la población evitar la manipulación de animales sospechosos de rabia que presenten síntomas como parálisis e incoordinación, inquietud, mordidas en el cuello, dificultad para caminar, tragar y respirar. Como medida de precaución, se insta a no consumir carne o ingerir la leche que de ellos se extrae.

La dependencia estatal puso a la disposición de la población, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, el número telefónico 33-38-18-28-00, extensión 76201, para realizar reportes por sospecha de la enfermedad, para que especialistas acudan a la zona y tomen las medidas necesarias.

