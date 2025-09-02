Amplían protocolo de choques lamineros

El Gobierno de Jalisco informó que desde este mes de septiembre, se amplía el protocolo de choques lamineros con el fin de liberar vialidades.

La ampliación se da por la incorporación del corte de circulación como una nueva causal, es decir, cuando un vehículo invade el carril de otro, provoca el impacto y la responsabilidad la tiene el conductor que realizó la maniobra indebida

El objetivo es que los vehículos involucrados en un percance de bajo impacto se trasladen a un sitio seguro y eviten embotellamientos. Previamente, el procedimiento contemplaba solamente choques por alcance, entendidos como impactos de defensa a defensa entre automotores.

Se firmó un convenio entre la Secretaría de Transporte y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), incluyendo a 34 aseguradoras que operan en la entidad para aplicar este protocolo y agilizar la resolución de percances viales.

El Gobierno estatal informó que del 6 de diciembre de 2024 al 31 de agosto de este año, se registraron más de 43 mil siniestros entre asegurados en Jalisco, de los cuales cerca de la mitad corresponden a los dos supuestos mencionados, esto es, 18 mil 12 choques por alcance y 4 mil 10 por cambio de carril.

El procedimiento aplica únicamente para quienes cuentan con póliza de seguro, siempre y cuando el siniestro sea por alcance o por corte de circulación y que no existan personas lesionadas, daños a terceros ni afectaciones a la infraestructura pública.

Quienes se vean involucrados en un choque laminero deben seguir estos pasos:

1. Llamar al teléfono de su respectiva aseguradora.

2. Proporcionar telefónicamente al ajustador de su aseguradora, la información necesaria.

3. Mover el vehículo hasta que reciba instrucción telefónica del ajustador.

