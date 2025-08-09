Charros golpea primero a Monterrey y toma ventaja en el Playoff

En una noche de béisbol, los Charros de Jalisco se impusieron 5-3 a los Sultanes de Monterrey en el primer juego del Primer Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), disputado en el Palacio Sultán. El triunfo, el primero de la novena jalisciense en postemporada de LMB desde 1991, tuvo como figura central al abridor Zac Grotz, quien lanzó seis entradas de calidad y marcó el rumbo del partido.

El derecho estadounidense dominó por completo a la ofensiva regiomontana durante seis episodios en los que permitió solo tres hits y una carrera, sin otorgar bases por bolas y recetando siete ponches. Fue relevado con éxito por Stephen Gonsalves, Sasagi Sánchez, Josh Green y Trevor Clifton, este último acreditándose el salvamento en un cierre dramático.

Te recomendamos: Chivas busca que Santos pague los platos rotos de Leagues Cup

Los albiazules inauguraron la pizarra en la tercera entrada con un cuadrangular solitario de Mallex Smith. En la quinta, Smith volvió a aparecer con un sencillo productor que envió a Carlos Mendívil al plato. Un roletazo de Michael Wielansky que empujó a Johneshwy Fargas y un imparable de Willie Calhoun para que Smith anotara completaron un rally de tres carreras, colocando la ventaja 4-0.

Sin embargo, los “Fantasmas Grises” respondieron en la fatídica séptima. Con Esteban Quiroz y Víctor Mendoza en circulación, Josh Lester conectó un cuadrangular de tres carreras que acercó a Monterrey a solo una anotación. La tensión aumentó en el Palacio Sultán, pero Jalisco logró recuperar aire en la octava con una jugada inteligente: un elevado corto de Wielansky cayó en terreno complicado y permitió que Fargas se descolgara al home con la quinta rayita.

El noveno inning fue de infarto. Mendoza abrió con sencillo y, tras un ponche a Lester en el que el corredor emergente Héctor Jacquez se robó la segunda, Zoilo Almonte entregó el segundo out con un elevado en territorio de foul. La jugada decisiva llegó con un batazo de José Cardona hacia la antesala: Josh “El Mago” Fuentes realizó una espectacular atrapada y, con un tiro preciso, puso la pelota en el guante de Kyle Garlick apenas milésimas antes de que Cardona tocara la base. La acción fue revisada y ratificada como out, sellando la victoria jalisciense.

La serie continuará este domingo a las 18:00 horas en el mismo escenario. Luis Iván Rodríguez abrirá por Charros, mientras que Manny Bañuelos buscará emparejar la serie para Sultanes.

NA