En la Final llevada a cabo en el Lumen Field de Seattle, las Garzas fueron goleados 3-0 por los Sounders, gracias a los goles de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock; sin embargo, al final del partido los jugadores de ambos equipos se enfrentaron y allí, Luis Suárez escupió en la cara de un auxiliar del Seattle Sounders.

Mientras el resto de los futbolistas se empujaban e intercambiaban golpes en el centro del campo, el delantero uruguayo encaró a un hombre mayor que había estado involucrado en la trifulca.

Entre gritos y gesticulaciones, a pesar de los intentos de Óscar Ustari de detener la pelea, Suárez logró escupir al costado del rostro del auxiliar de Sounders.

El entrenador del Seattle, Brian Schmetzer, dijo después del partido: “Desafortunadamente, eso va a desviar la atención de la gran actuación de los Seattle Sounders. Voy a callar eso, porque esa no debería ser la historia. La historia del partido no es lo que sucedió después. Tuve un momento tranquilo con Lio Messi en la cancha (después del partido), hablamos e intentamos dejarlo de lado”.

Por otra parte, en la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que no había visto lo que ocurrió.

“A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó“, afirmó.

La derrota del Inter Miami le arrebató al equipo de Lionel Messi la penúltima de sus balas para levantar un título esta temporada, tras su eliminación en abril de la Copa de Campeones de la Concacaf.

CT