Atlas cae ante Pumas con gol de último minuto

El Atlas encontró la manera de sumar otra derrota en el Apertura 2025, ahora frente a los Pumas de la UNAM, que se impusieron 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la Jornada 7. Lo curioso es que esta vez la “buena noticia” para los rojinegros fue que solo les anotaron uno, ya que el equipo felino tuvo otros dos tantos anulados y, de paso, se quedó sin un penal a favor que parecía evidente.

El gol definitivo cayó al minuto 92, cuando Aaron Ramsey aprovechó el desorden defensivo rojinegro para marcar el tanto que evitó un 0-0 que parecía condenado desde el primer tiempo. Hasta ese momento, lo único destacable del Atlas era que no había recibido el “promedio” de tres goles por partido con el que inició el torneo.

Además, los rojinegros, ahora dirigidos por Diego Cocca, suman nueve partidos sin conocer la victoria, seis en la Liga MX y tres en la Leagues Cup, por lo que los focos rojos están encendidos en la Academia.

El encuentro, en realidad, fue un suplicio para los espectadores: aburrido, tedioso, bajo un intenso aguacero y sin ambición por parte del Atlas, que jamás incomodó a la portería de Keilor Navas. Pumas, sin ser brillante ni mucho menos, fue al menos el que intentó adueñarse del trámite, aunque su falta de calidad para definir mantuvo vivo a un rival inofensivo.

Los tapatíos no solo siguen acumulando derrotas, sino también bajas. Uros Durdevic volvió a ser amonestado, por quinta vez en el torneo, y será baja obligada para el próximo partido. El delantero serbio ha visto tarjetas amarillas frente a Puebla, Monterrey, Pachuca, Querétaro y ahora Pumas, por lo que la sanción automática llegará justo cuando más lo necesitan.

Con apenas cinco puntos en siete jornadas, Atlas se hunde en la parte baja de la tabla, sin futbol, sin ideas y con una afición que ya no sabe si enojarse o resignarse. Su siguiente cita será en el Estadio Jalisco el próximo 13 de septiembre, cuando reciba a Santos Laguna en el llamado “duelo de hermanos”. Si la tendencia se mantiene, el único misterio será cuántos goles logran “ahora sí” resistir.

ALINEACIONES

PUMAS

PORTERO

1. Keilor Navas

DEFENSAS

2. Pablo Bennevendo

(82’ 7. López)

6. Nathanael Ananias

215. Ángel Azuaje

77. Álvaro Angulo

MEDIOCAMPISTAS

17. Jorge Ruvalcaba

22. Alan Medina

(67’ 11. J. Macías)

28. Adalberto Carrasquilla

(74’ 10. A. Ramsey)

8. José Caicedo

DELANTEROS

45. Pedro Vite

9. Guillermo Martínez

D.T. Efraín Juárez

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

4. Adrián Mora

13. Gaddi Aguirre

5. Matheus Doria

17. Rivaldo Lozano

MEDIOCAMPISTAS

15. Pablo Ramírez

(90’ 7. M. Cóccaro)

27. Víctor Ríos

11. Diego González

(83’ 23. C. Orrantia)

DELANTEROS

10. Gustavo Del Prete

(64’ 58. A. González)

32. Uros Durdevic

D.T. Diego Cocca

