Baker Mayfield lideró una serie de 11 jugadas y 80 yardas culminada por una carrera de touchdown de dos yardas de Rachaad White con seis segundos restantes, y los Buccaneers de Tampa Bay se impusieron 20-19 a los Texans de Houston el lunes por la noche.

Mayfield, en su octava temporada en la NFL, se confirmó como uno de los mejores 'QB' en los momentos decisivos de los partidos y terminó el encuentro con 215 yardas lanzadas (25 de 38 en pases), con dos pases de anotación y sin interceptación alguna.

El ex de los Cleveland Browns también recorrió 33 yardas por tierra, con una gran jugada en el último drive que abrió el camino hacia la victoria.

El 'touchdown' decisivo lo anotó Rachad White con una carrera de dos yardas, para dar la vuelta al marcador en un choque muy físico jugado en el NRG Stadium.

CJ Stroud, 'QB' de los Texans, empezó de la mejor manera, con un pase de 'TD' de 29 yardas para Nico Collins, pero fue de más a menos. Terminó el partido con 207 yardas aéreas (13 de 24 en pases) y un pase de anotación, sin interceptaciones.

Los Texans habían tomado ventaja en el luminoso 19-14 con una carrera de 25 yardas de Nick Chubb tras una larga serie de fallos por parte de ambos equipos.

Pero no consiguieron frenar a Mayfield en el último drive, en el que también se jugó un cuarto down y diez yardas con éxito, para mantener con vida a sus Bucs.

Para los Texans fue la segunda derrota de dos en esta campaña.

El del NRG Stadium fue el primero de los dos partidos fijados este lunes por la NFL. Poco después, se disputó en Las Vegas un Raiders-Los Ángeles Chargers.