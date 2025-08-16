Astros de Jalisco hace respetar la casa tras vencer a Dorados

La Arena Astros volvió a vibrar este fin de semana con una nueva exhibición de carácter y entrega por parte de los Astros de Jalisco, quienes derrotaron a los Dorados de Chihuahua con marcador de 81-76, resultado que les permitió quedarse con la serie y, lo más importante, mantener el invicto en casa.

Con casi tres mil aficionados presentes en el inmueble del Parque Ávila Camacho, la quinteta tapatía dejó claro que “la casa se respeta”. El aliento incesante desde las gradas se convirtió en un factor clave para presionar al rival y empujar a los locales hacia un triunfo muy celebrado por la afición.

El partido tuvo tintes de dramatismo en cada periodo. Los Astros arrancaron con fuerza en el primer cuarto, imponiéndose 26-14, un inicio demoledor que marcó la pauta. Sin embargo, los Dorados reaccionaron en el segundo periodo con un parcial de 26-15, lo que les permitió irse al descanso apenas dos puntos abajo.

El tercer cuarto fue el más cerrado, con Chihuahua aprovechando el buen momento ofensivo de Charles Mitchell, quien terminó como líder anotador del encuentro con 19 puntos. El parcial de 23-20 en favor de los visitantes encendió las alarmas en la duela, pero la respuesta jalisciense llegó en el momento decisivo.

En el último periodo, los Astros mostraron su temple y recuperaron el control con un contundente 20-13, que selló el marcador final y les permitió sumar su segunda victoria consecutiva, ambas en casa.

Armani Chaney brilló como figura de los tapatíos, aportando 16 puntos, dos robos y un notable 42% en tiros de tres puntos, demostrando su capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión. Bajo la dirección de Iván Déniz, el equipo no solo recuperó la confianza, sino que también ratificó su poderío como local.

Los Astros tendrán su siguiente compromiso en calidad de visitante el miércoles 21 de agosto, cuando enfrenten a Santos del Potosí en el Auditorio Miguel Barragán. Posteriormente, volverán a la Arena Astros el martes 26 y miércoles 27 de agosto a las 20:00 horas, para recibir a las Abejas de León en otra prueba clave para mantener su paso perfecto en Guadalajara.

SV