El Gobierno de Jalisco realizó ayer en Ameca una Jornada Regional para dar atención directa a familias de personas desaparecidas, como parte de una gira que recorrerá distintas regiones del Estado. El objetivo es acercar los servicios gubernamentales, dar seguimiento a casos y ofrecer apoyo integral a quienes enfrentan esta situación.

Alberto Bayardo Pérez Arce, Subsecretario de Derechos Humanos, destacó la importancia de escuchar a las familias y atender sus necesidades de manera responsable. “Estos espacios son para escucharlas, acompañarlas y dar seguimiento a cada caso con responsabilidad”, afirmó.

Participaron diversas dependencias especializadas, como la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, DIF Jalisco y DIF Municipal, así como el Centro de Atención Psicosocial (CAPS).

Durante la jornada se ofreció atención personalizada, entrega de dispositivos de protección para familiares en riesgo, actualización y apertura de expedientes, seguimiento a carpetas de investigación y asesoría en el acceso a apoyos económicos y psicológicos. Además, se incorporaron nuevas personas al programa “Acompañar la Ausencia” del DIF, que brinda apoyo jurídico, alimentario y emocional.

Más de 84 personas asistieron, incluyendo familiares, niñas, niños y población general. Las autoridades aseguraron que se dará seguimiento a los datos y solicitudes recabadas en Ameca, y que la gira continuará en otras regiones del estado.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca garantizar atención integral a víctimas indirectas, fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar que cada familiar de persona desaparecida tenga acceso a servicios especializados y acompañamiento psicosocial en todo el territorio estatal.

