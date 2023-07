La historia reciente de los Charros de Jalisco no podría comprenderse sin la participación del pitcher mexicano Orlando Lara, sin embargo el vínculo entre el serpentinero y el equipo de Jalisco ha llegado a su fin.

Lamentablemente para todas las partes esto no se dio de la mejor manera, pues la directiva del club dio a conocer que el jugador ya no entra en planes del equipo a causa de una rehabilitación mal llevada en donde Charros no tuvo oportunidad de asistir al pelotero.

“Hay que dar un anuncio de él, él le dio todo a la organización, es un muchacho que quedó campeón con nosotros, los dos años que quedó campeón. Desafortunadamente él se sometió a una cirugía del hombro que fue muy riesgosa, fue una cirugía que tenía tres reparaciones en el hombro, y cuando se toca el hombro es muy difícil regresar y desafortunadamente para él no hizo la rehabilitación que se esperaba, nunca quiso reportar con nosotros para darle la rehabilitación que se debía darle”.

“Él creyó que la rehabilitación en su casa iba a ser suficiente, no lo fue, no ha podido lanzar y desafortunadamente nosotros tenemos que hacer movimientos porque nuestro equipo necesita ocupar esos espacios y Orlando pues ojalá y se recupere y si se recupera con mucho gusto lo invitamos al campo de entrenamiento para que venga y nos demuestre que está recuperado y seguir trabajando con él”, comentó el directivo de los Charros.

Lara levantó un par de títulos de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) enfundado en la franela de los Charros de Jalisco, pero más allá de lo colectivo, uno de sus mejores momentos con el club fue el duelo en donde lanzó un juego sin hit ni carrera en octubre de 2018, esto en la campaña que los blanquiazules por fin lograron el añorado cetro invernal.

