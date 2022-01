Charros de Jalisco: Cumplen protocolos sanitarios en la Final

La novena de los Charros de Jalisco va por una victoria para consagrarse campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Esta noche juegan en casa y esperan lucir un Estadio Panamericano lleno a rebosar con las respectivas restricciones sanitarias.

Al igual como se hizo la semana pasada en el arranque de la Serie Final, la directiva de los Caporales acató las medidas sanitarias desde horas antes del inicio del encuentro, solicitando al público asistente su respectivo certificado de vacunación o su prueba PCR negativa de COVID-19 para poder ingresar al inmueble.

De acuerdo con el personal del staff y los elementos de seguridad responsables de solicitar la documentación, los asistentes no demoran más de un minuto en comprobar su identidad, aunque sí se han visto obligados a regresar por lo menos a cinco personas por hacer caso omiso a los protocolos establecidos.

“Hasta ahorita todo va en orden. No hemos tenido problema. A unas personas sí las hemos hecho esperar, pero es porque ellos mismos no encuentran sus papeles. Aunque sí le hemos negado el acceso a cuatro o cinco aficionados que no traían sus certificados ni sus pruebas”, comentó un oficial de seguridad.

Para quienes asistan al estadio, el certificado de vacunación y la prueba PCR negativa puede presentarse de forma impresa o digital. Y al igual que hace una semana, también fue instalado un módulo de impresión por parte de los Charros de Jalisco para auxiliar a quienes tuvieron problemas con la descarga de sus documentos.

Asimismo, desde el ingreso al inmueble se le exhorta a los aficionados hacer uso correcto del cubrebocas durante el duelo de esta noche donde Charros buscará la victoria para consagrarse campeones de la Liga Mexicana del Pacífico.

JL