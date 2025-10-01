La Champions League 2025-2026 sigue este miércoles 1 de octubre con la segunda jornada de la fase Liga, un formato que se estrenó la temporada pasada y que ahora reúne a 36 equipos en un solo bloque. Cada conjunto disputará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, entre septiembre de 2025 y enero de 2026. Los aficionados podrán seguirlos EN VIVO a través de diferentes canales.

En esta nueva etapa, los ocho mejores avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre los lugares 9 y 24 deberán jugar un repechaje a ida y vuelta para conseguir su pase a la ronda eliminatoria. Con este panorama, los aficionados al futbol europeo podrán disfrutar de un día lleno de emociones.

Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de distintas plataformas: algunos estarán disponibles en televisión de paga y otros en transmisión exclusiva por streaming. Destacan las señales de Caliente TV y HBO MAX.

Partidos hoy miércoles 1 de octubre de 2025 - Champions League EN VIVO

Qarabağ FK vs København | 10:45 horas | Caliente TV |

Saint-Gilloise vs Newcastle | 10:45 horas | HBO MAX, TNT |

Arsenal vs Olympiacos | 13:00 horas | Caliente TV |

Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven | 13:00 horas | Caliente TV |

Villarreal vs Juventus | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |

Napoli vs Sporting CP | 13:00 horas | HBO MAX, Space |

Barcelona vs PSG | 13:00 horas | Caliente TV |

Borussia Dortmund vs Athletic Club | 13:00 horas | Caliente TV |

AS Monaco vs Manchester City | 13:00 horas | HBO MAX |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

