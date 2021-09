Ceros en la cuenta

José Miguel González “Míchel”, entrenador del Getafe, aseguró ayer, después de perder 1-2 ante el Atlético de Madrid su sexto partido consecutivo, que el conjunto azulón “no ha hecho nada” para estar en una situación tan mala.

El Getafe fue derrotado con un tanto en el minuto 91 de Luis Suárez y se quedó con cero puntos en la clasificación. Míchel explicó que su equipo ha merecido mejor suerte en las primeras jornadas de LaLiga.

“Creo que hemos hecho un buen partido ante un rival con alternativas en ataque. Hemos controlado la situación. Ha sido mucho más por imprecisiones nuestras, pero hemos estado muy bien hasta la expulsión. Luego nos hemos equivocado, el balón acaba en Luis Suárez y es lo que hay. Es una nota habitual este año”, señaló.

“Es una consecuencia de las cosas que nos pasan. Este tipo de resultados, de juego y planteamientos, en otros momentos, seguro que no caen en nuestra cuenta. No hemos hecho nada para merecer esto. Pero las derrotas se van acumulando y eso hace mella. Es normal”, apuntó.

Para Míchel, la derrota ha sido “muy dura” para los jugadores porque hicieron un esfuerzo muy grande para “no obtener nada”.

Asimismo, declaró que hay que seguir animando a sus futbolistas porque si juegan al mismo nivel que frente al Atlético de Madrid, se pueden sumar puntos.

“No hay que desfallecer. El equipo ha mostrado muchas caras buenas. Siempre los chicos están más bajos por el entrenador. Por temperamento. Los chicos están afectados. Si fuera la primera vez, bueno. Pero han pasado muchas veces. Nos equivocamos en acciones puntuales, yo en los planteamientos, pero cada vez que nos equivocamos es un castigo. Es un deja vú”, manifestó.

“Me duele perder así y no me acostumbro. Lo que hago primero es reprocharme o buscar soluciones en nuestro planteamiento. Creo que ha sido bueno. Han estado a un gran nivel los jugadores, sin sensación de sufrimiento y creo que si no llega la expulsión de Aleñá... no sé si nos hubiésemos llevado algún premio”, comentó.

Por último, habló sobre la expulsión de Aleñá: “Es una jugada aparatosa viéndola en la tele, pero alguien que ha jugado al fútbol sabe que el jugador no tiene intención de hacer daño. Una imagen parada parece mucho, pero en el desarrollo del juego... yo ni me había fijado en que le había pisado”.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV