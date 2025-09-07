Celebran con éxito la edición 36 del Medio Maratón Atlas

Este domingo se celebró la edición 36 del Medio Maratón Atlas, un evento en el que siete mil corredores recorrieron las principales vialidades de Zapopan y Guadalajara.

En esta edición, los ganadores fueron la capitalina Adela Honorato Domínguez en la rama femenil y el poblano Carlos Alberto Álvarez en la rama varonil.

El evento fue un éxito a pesar de las inclemencias del clima, que ocasionaron un retraso de 30 minutos debido a la intensa lluvia que azotó gran parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El inicio se oficializó hasta las 06:55 horas, y el presidente del Club Atlas, Víctor Flores Cosío, fue el encargado de dar el disparo de salida.

Carlos Alberto Álvarez se colocó en la parte alta del podio tras registrar un tiempo de 1:04:35; junto a él, lo acompañaron Gabriel Arroyo y Jorge Luis Cruz, ambos provenientes del Estado de México.

En la rama femenil, Adela Domínguez completó su victoria en 1:16:02. Fue acompañada en el podio por Mayra Sánchez, quien obtuvo el segundo lugar, y Fanny Oropeza, en tercer puesto.

El Medio Maratón Atlas se convirtió en una gran fiesta deportiva, acompañada por numerosos familiares y niños que vivieron un gran ambiente, tanto para los corredores como para quienes los acompañaban.

El evento repartió una bolsa total de premios de 600 mil pesos entre los ganadores de todas las categorías, además de contar con el apoyo de autoridades estatales y municipales de Zapopan y Guadalajara.

