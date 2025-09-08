Otra del SIAPA

Parece que el SIAPA tiene más fugas que sus tuberías. Ahora su sistema fue “visitado” por hackers que, según ellos, se llevaron nombres, direcciones y hasta la situación socioeconómica de miles de usuarios.

El organismo salió con su comunicado dominguero: “Eso no pasó, tranquilos”. Pero los hackers no se quedaron callados y publicaron pruebas de sus “compras”: recibos de los usuarios.

“Última oportunidad para pagar… y ojo, puedo gotear su info aunque no cobre ni un peso”, amenazó uno de ellos.

Terror puro, ¿no? Si esto fuera serie de Netflix, ya estaríamos viendo la temporada 2.

***

El Club Atlas en movimiento. Dicen que las aguas se agitan en el Atlas y que antes de noviembre habrá elecciones para elegir al nuevo presidente, que relevará a Víctor Flores Cosío por cuatro años.

Suenan fuerte José Luis Velázquez Ladewig y Raúl Alejandro Padilla Orozco. Ambos ya forman parte de la mesa directiva, uno como vicepresidente y otro como tesorero. Así que, en teoría, conocen la receta del pastel.

***

Mientras tanto, en Jalisco, la Canirac se está tomando muy en serio el Mundial del 2026. Su presidente, Gregorio Godoy Ramírez, quiere que todos los corredores gastronómicos del Estado tengan su sello FIFA, para que los turistas se sientan en un cinco estrellas, aunque pidan tortas ahogadas o tacos de guisado.

Y no sólo en Guadalajara y Zapopan: Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tlajomulco, Chapala, Tequila y Los Altos también entran al menú.

Ya incluso están censando los restaurantes: más de 17 mil en la ciudad. ¿Qué tal?

***

Para los que no lo cacharon, Mirza Flores fue ratificada como coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano hasta 2028. En la quinta convención del partido, aprovechó para recordar algunos triunfos sobre el PRI y Morena, aunque con discreción: no quiso entrar en detalles porque estaban en el Ágora Jenkins, propiedad de la UdeG. Para que no les apagaran la luz, pues.

El que entendió, entendió.