Carlos Rodríguez anhela jugar en el Barcelona

El mediocampista mexicano de Rayados de Monterrey, Carlos Rodríguez, admitió que uno de sus más grandes sueños como futbolista es vestir la playera del Barcelona.

"Ir a Europa a medirte con los mejores jugadores que hay en el mundo, eso te da un plus y ver el jugador que eres realmente. En lo personal es un sueño que espero cumplir, siempre lo he dicho y siempre me identifiqué con el Barcelona, primeramente Dios podremos estar allá", comentó.

Respecto de la posibilidad de emigrar a jugar en la MLS como lo hizo su ex compañero y colega de posición, Rodolfo Pizarro, "Charly" aseguró que respeta su decisión; sin embargo, no comparte.

"Obviamente la MLS sigue creciendo y muchos jugadores están tomando ese camino, que por algo lo escogen y es su decisión, si ellos están bien con eso adelante", sentenció para una radiodifusora mexicana.

AJ