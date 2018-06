Cardozo, de diablo a pastor

Como rival en la cancha hizo lo que quiso con el Rebaño Sagrado.

“El técnico que diga que no tiene ilusión de dirigir a Chivas está mintiendo”.

Años después de que eso sucediera, el paraguayo José Saturnino Cardozo está de regreso en Guadalajara, pero no para meter goles a diestra y siniestra, sino para convertirse en el nuevo director técnico de Chivas.

Acompañado por el directivo José Luis Higuera, el también conocido como “Diablo Mayor” fue presentado como el nuevo timonel del club rojiblanco en sustitución de Matías Almeyda. Convencido de que este es uno de los retos más grandes de su carrera, el guaraní aseguró que llega a la institución rojiblanca con la intención de que Chivas compita como lo que es, el club más representativo del futbol mexicano.

“Agradezco que me den la posibilidad de llegar a un club tan grande como es Chivas. La responsabilidad es grande, estamos aquí para trabajar y que Chivas siga peleando como lo que es, un club grande. Chivas es el club más grande México, más de 40 millones de aficionados. El técnico que diga que no tiene ilusión de dirigir a Chivas está mintiendo”.

Cardozo Itazú agregó que respeta lo que sucedió con Matías Almeyda, además de mencionar que comprende el descontento de la afición por la salida del estratega argentino, aunque su trabajo será el borrar ese enojo con un equipo que juegue bien y obtenga triunfos significativos.

“Es respetable (el trabajo de Almeyda), vengo a hacer mi propia historia en Chivas. La gloria no tiene precio y vengo para eso, a hacer mi propia historia. A la gente hay que dejarla, están molestos porque se fue un técnico ganador, es normal. Nosotros con trabajo y profesionalismo, con la unión que vamos a tener, no tengo duda que este equipo va a jugar bien y vamos a convencer jugando bien y ganando. No vengo para que confíen en mí porque no hemos trabajado todavía. Cuando arranque el campeonato la gente lo va a entender y los vamos a convencer con buen futbol y buenos partidos. Llevamos dos torneos sin clasificar y vamos a buscar eso”.

Los términos del acuerdo entre Cardozo y la directiva de Chivas no se dieron a conocer. Asimismo, el estratega paraguayo contará con un cuerpo técnico conformado por Fernando Huerta, Ezequiel Barril y Jesús Alfaro.

Ayer por la tarde, el paraguayo dirigió su primera práctica al frente del equipo y esta mañana parten rumbo a Mazamitla para hacer trabajo de pretemporada.

HIGUERA DA LA CARA

El equipo ni se vende ni se renta

A primera hora de ayer, José Luis Higuera, CEO del Grupo Chivas-Omnilife, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que la situación financiera del club es estable y que no se vende ni se renta como se ha manejado en diversos frentes en los últimos días, además de asegurar que Jorge Vergara se encuentra en buen estado de salud.

“Hoy prácticamente estamos en la parte corriente en impuestos. Las empresas tenemos 90 días entre declaraciones, compensaciones, somos un grupo de 21 países y estamos al día y en orden en la parte fiscal.

“(Jorge) está bien de salud. Se han filtrado fotos de él, está en New York atendiendo temas personales”, compartió Higuera.

“(Lo de la venta es) falso totalmente, el mismo Jorge va a establecer un comunicado muy claro. No hemos contratado a ninguna banca de inversión para venderlo, no hay tratos con ningún grupo nacional o internacional para vender Chivas, ni de forma personal, Jorge, ni yo como director general del grupo. Es totalmente falso. Hoy Chivas no está a la venta” afirmó tajante el directivo rojiblanco.

DESPEDIDA

Paco Gabriel se siente en deuda

Apenas cuatro meses duró la gestión de Francisco Gabriel de Anda al frente del Guadalajara. Ayer, el otrora director deportivo rojiblanco puso fin a su paso por el Rebaño.

Aunque sin dar a conocer todos los motivos que lo orillaron a salir de Chivas, Gabriel de Anda dijo sentirse en deuda con la afición.

“Las circunstancias no son favorables, y bueno, es por eso que se tienen que tomar decisiones. (Quiero) agradecer a Jorge Vergara, a Amaury Vergara y a José Luis Higuera, también a Matías Almeyda y a todo su cuerpo técnico, tuvimos una gran relación a pesar de lo que la gente suponía. Pero sobre todo, agradecimiento a la gran afición de Chivas, tengo una deuda enorme con ellos”.

El desconocimiento de lo que ocurría con los adeudos y el no estar atento de la salida de Rodolfo Pizarro, fueron dos de los temas que más presión le generaron en el cargo.

“Del tema de Pizarro yo no estuve al tanto. Si me hubieran preguntado, hubiera dicho que no, pero entiendo que en cuestiones financieras, los dueños están en derecho de hacer lo más adecuado y era necesario hacerlo”.

EXPERIENCIA COMO TÉCNICO

QUERÉTARO

Con los Gallos tuvo su primera oportunidad de dirigir en México y fue con este equipo con el que logró hacer historia al llevarlo a Semifinales por primera vez, en la Liguilla del Apertura 2011.

Juegos dirigidos: 26

Ganados: 8

Empatados: 5

Perdidos: 13

TOLUCA

Cardozo tuvo la oportunidad de dirigir al equipo de sus amores a partir del Apertura 2013 y hasta el Clausura 2016. Con los Diablos, no pudo lograr el título, pese a llegar a cuatro Semifinales.

Juegos dirigidos: 118

Ganados: 49

Empatados: 39

Perdidos: 30

JAGUARES

Tras haber vivido su peor torneo con el Toluca, Cardozo llegó al banquillo chiapaneco en el Apertura 2016. Con ellos, vivió su peor racha como entrenador al sumar siete derrotas en nueve juegos.

Juegos dirigidos: 9

Ganados: 1

Empatados: 1

Perdidos: 7

PUEBLA

Luego de su fugaz paso por Chiapas, el estratega sudamericano comenzó un nuevo torneo dirigiendo al Puebla, aunque la historia fue la misma, al ser cesado antes del final del Clausura 2017.

Juegos dirigidos: 13

Ganados: 4

Empatados: 3

Perdidos: 6

VERACRUZ

Pese a los fracasos en Chiapas y Puebla, el guaraní tomó a los escualos en el Apertura 2017 cuando se peleaba el descenso. La historia se repitió y Cardozo no terminó el torneo por malos resultados.

Juegos dirigidos: 8

Ganados: 1

Empatados: 1

Perdidos: 6