Francisco Gabriel de Anda oficializa su salida de Chivas

Apenas cuatro meses duró la gestión de Francisco Gabriel de Anda al frente del Guadalajara. El otrora director deportivo del equipo rojiblanco ha puesto fin a su relación laboral y lo ha hecho oficial. Consciente de la novela que se generó con su llegada y más aún con su salida, el ex director deportivo señala que se queda en deuda con la numerosa afición del Guadalajara, ya que no se pudieron alcanzar los objetivos que esperaba.

''Después de cuatro meses que llegué a Chivas las circunstancias no son favorables y bueno, es por eso que se tienen que tomar decisiones y en ese sentido agradecer a Jorge Vergara, a Amaury Vergara y a José Luis Higuera, también a Matías Almeyda y a todo su cuerpo técnico, tuvimos una gran relación a pesar de lo que la gente suponía, también agradezco al staff. Pero sobre todo de agradecimiento a la gran afición de Chivas, tengo una deuda enorme con ellos, si tengo una deuda con alguien es con ellos, me tocó ser campeón con ellos, pero sí quedaron muchas cosas por hacer, muchas cosas que se podían lograr. Soy un hombre de palabra y cuya dignidad está por encima de todos, puedo ver a todos sin ningún problema''.

El ex jugador del Pachuca y analista de televisión indicó que el tema de los adeudos con los jugadores tras haber ganado el doblete en el 2017 fue uno de los más complicados durante su gestión, ya que sin tener conocimiento del asunto se sintió afectado por esta situación.

''Lo único que yo solicité es que se me dijeran las cosas tal y como son, que se me dijeran todos los detalles, tal y como los debe saber un director deportivo. Eso fue lo único que solicité, no puse ninguna condición. En ese sentido quiero decir que desde que llegué, aunque fue un poco complicada la llegada porque el señor Matías Almeyda estaba un poco indispuesto, me di cuenta que había temas anteriores que me podían afectar a mí, particularmente los adeudos con los jugadores''.

