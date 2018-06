Vergara está bien de salud, Chivas no se vende: José Luis Higuera

José Luis Higuera, CEO de Omnilife-Chivas, rompió el silencio y habló de varios temas de interés y despejó dudas a la afición sobre las acciones que se han venido tomando en las empresas de Jorge Vergara, que dicho sea de paso, aseguró está bien de salud y pronto estará de regreso.

Higuera precisó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, que él pidió a Jorge integrara a su familia, para darle más fuerza a las empresas que maneja:

-Hablé con Jorge de integrar a su familia, porque para que una empresa tenga un paso correcto debe crearse un consejo, familiar y obvio de independientes. Desde ahí vengo trabajando con Jorge de incorporar a Amaury, a sus otras dos hijas y yerno, Diego Calderón. Hoy estamos trabajando, hay hasta cierto condicionamiento con los bancos que Jorge tuviera ya una posición de presidente y un management que yo manejo. Es algo que pedí yo, es vicepresidente del grupo, está haciendo esa estafeta con eventos y Jorge nos está liderando, operando, de una posición más objetivo y estoy al tanto con él sino diario, cada tercer día. Claro, está bien de salud, se han filtrado fotos de él, está en New York atendiendo temas personales.

Fue algo planeado, no fue una emergencia, en los momentos que se planeó y su hijo está a cargo así como tu servidor.

Sobre publicaciones que han salido, precisó el directivo que hay una campaña en contra del grupo, le sorprende tantos enemigos que tiene ahora Jorge y él y desmiente que estén en problemas fiscales Chivas y Omnilife:

-Yo creo que hay alguien que no quiere hacer daño, si tu recuerdas nadie vio la gravedad de la situación cuando yo llegué, que era el boquete de los siete mil millones. Era más grave hace algunos meses y hoy con el crédito la liquidación, si la señora dejó una situación complicada que se está yendo a los lugares correspondientes, estamos sólidos con nuestros abogados, atendiendo que se tenía. Hoy prácticamente estamos en la parte corriente en impuestos. Las empresas tenemos 90 días entre declaraciones, compensaciones, somos un grupo de 21 países y estamos al día y en orden en la parte fiscal.

Han salido enemigos que no conocíamos, que no conocía Jorge. Yo no sé de donde hay tanta campaña tan negativa, tan alarmante sobre el grupo. Imprecisiones terribles. Hace un tiempo nos dio un banco un crédito, amerita aclarar que estamos pasando un proceso de consolidación necesario para el cual yo llegué y que derivado del crédito tenía que darse; cuando yo llegué había subsidios, préstamos entre compañías y hoy se tiene un orden de que empezó, hace dos años o tres. Con el crédito se detona una rigidez financiera y un deber ser grupo de un grupo institucional corporativo que nos hace pasar este momento.

No olvidemos que el hueco, lo hablé varias veces contigo, que le dejó la ex esposa de Jorge fue de siete mil millones. Ese dinero ¿Tú crees que se desaparece o se puede volver a generar en 18 meses?

Respecto a la venta de Chivas, la cual se ha hablado en varios de comunicación, el dirigente mencionó que es falso que estén en ese proceso, por lo menos ahora, ya en unos años, tres o cinco, podría pasar, así como meterlo a la bolsa de valores, pero en este momento no está en venta:

-Falso totalmente, el mismo Jorge va a establecer un comunicado muy claro. Llegué para que este club fuera de la gente y se hiciera público, era un trabajo de siete u ocho años. Hemos avanzado tres con la fiel y firme convicción de trabajar para ponerlo en la bolsa. En su momento el dueño de este negocio decidirá si es viable o no, pero estamos trabajando bajo una firme convicción de tratar de hacer el grupo público y en una de las alternativas pudieran ser las Chivas.

No hemos contratado a ninguna banca de inversión para venderlo, no hay tratos con ningún grupo nacional o internacional para vender Chivas, ni de forma personal, Jorge, ni yo como director general del grupo. Es totalmente falso. Dentro de tres o cinco, hoy Chivas no está a la venta porque el plan no es venderlo en este momento sino todo lo contrario.

Sobre la salida de Almeyda, mencionó que se está haciendo más drama del que tendría que ser:

-Es una situación deportiva que mucha gente se empeña en meterme, porque en la ausencia de un director deportivo salí a dar la cara, no deportivamente, sí a dar ciertas explicaciones. Ya en su momento se hablará, saldrán las versiones. Por el momento agradecerle a Matías y todo su cuerpo técnico por lo que dejaron en Chivas. Como todo en la vida las relaciones tienen a veces un desgaste, ya vieron a Zidane saliendo del Real Madrid, hay formas evidentemente y habrá tiempo para hablar de eso. Hoy de futbol puedo ratificar que salió Almeyda, que estamos agradecidos con él, que sí tenemos algunas diferencias de opinión como institución y ya se aclarará, porque han puesto que tengo problemas personales con él, que estoy aliado con Angélica Fuentes para derrotar a Jorge. Que Angélica Fuentes me trajo al grupo, yo no conocía a Angélica, yo conocía a Jorge antes porque tenía una arrendadora asociada con Slim, le financié el Estadio y puras mentiras. Hay agenda en la que nos quieren golpear, la situación de Almeyda se ha vuelto más dramática de lo que es la realidad. Todo nuestro agradecimiento a su cuerpo técnico.

¿Qué pasó con Francisco Gabriel de Anda?

Todo el agradecimiento a Paco, yo personalmente fui el que me encomendó Jorge para esa posición, hicimos algo profundo (analizar quién), para mi es el candidato ideal. Desgraciadamente Paco llegó en una situación complicada, con una herencia de situaciones muy difíciles y nos faltó un poco de experiencia para poder aislarlo de ciertas situaciones. Lo perdemos con todo el dolor de nuestro corazón, es un tipo integro, venía trabajando muy bien con él, así fue y respetamos que dé un paso al costado Somos un grupo con cierta personalidad, entre los problemas que había más cierta situaciones que pudo o no estar de acuerdo, ya le preguntarán, quizá decide a lo mejor seguridad personal por amenazas que tuvo. Es respetable y agradecimiento por estos cuatro meses y medio que trabajó con nosotros.

Cuando eres director deportivo de un grupo público, salen enemigos de no sabes dónde, filtraciones imprecisas que además de eso, con toda la mala leche. Eso complica como director general, pero eso te hace crecer y agradezco a mi grupo, todos en Omnilife y de Chivas, porque a pesar de todo esto se levantan con una sonrisa. Estaba más difícil cuando llegué por el tema de la señora (Angélica Fuentes y Jorge, nadie hablaba de eso. Ahora las quieren engrandecer que los auditores conocen. Hasta mi integridad la están poniendo en duda, que estoy aliado con Angélica fuentes y que quiero comprar el equipo.

