La familia Addams continúa expandiéndose en la pantalla, y esta vez será el Tío Lucas (también llamado Tío Fester) quien tendrá su propia serie. La noticia fue confirmada por Fred Armisen, actor que dio vida al personaje en Merlina (Wednesday) y que volverá a interpretarlo en esta nueva producción de Netflix.

El éxito de Merlina y la expansión del universo

Desde su estreno en noviembre de 2022, Merlina se convirtió en un fenómeno global con más de 250 millones de visualizaciones, lo que le aseguró la renovación para una tercera temporada. Aprovechando esta popularidad, la plataforma apuesta ahora por un spin-off enfocado en uno de los personajes más extravagantes y queridos, con el objetivo de ampliar las historias derivadas del universo Addams.

Aunque todavía no se han revelado detalles específicos de la trama ni una fecha de lanzamiento, se espera que la serie explore la vida y las peripecias del excéntrico Tío Lucas. Este personaje es recordado por su humor peculiar, su cercanía con Merlina Addams y su estilo inconfundible, elementos que podrían profundizarse en este proyecto.

El lugar del Tío Lucas en la cultura pop

El Tío Lucas ha sido siempre uno de los integrantes más emblemáticos de la familia Addams . Su carácter excéntrico y la relación especial que mantiene con Merlina lo convirtieron en uno de los favoritos de los seguidores. Con esta producción, Netflix no solo fortalece la presencia de la familia en la cultura popular actual, sino que también asegura que nuevas generaciones tengan la oportunidad de descubrir y disfrutar a este personaje tan particular.

