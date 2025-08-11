Charros de Jalisco, ante la oportunidad de consumar la sorpresa

Los Charros de Jalisco tienen su futuro en sus propias manos. Después de dos destacables actuaciones en calidad de visitantes ante los Sultanes de Monterrey, que les permitieron poner 0-2 a su favor la primera serie de playoffs, la novena de Benjamín Gil tiene todo puesto sobre la mesa para aprovechar su localía y vencer a los regios en el estadio Panamericano para avanzar a la siguiente ronda.

Cuando nadie apostaba a que Jalisco sacaría, al menos, un triunfo del Walmart Park, el pitcheo sorprendió gratamente y la ofensiva se comportó a la altura. Charros llegó a esta primera ronda de la postemporada como víctima, no solo porque Monterrey lideraba el standing de la zona norte y tenía un porcentaje de victorias del .598, sino también porque los jaliscienses entraron prácticamente de panzazo.

Por si fuera poco, de las tres veces que se enfrentaron en el rol regular, Charros no pudo quedarse con ninguna serie ganada frente a los Sultanes, registrando seis derrotas y tres triunfos. Además, de acumular 73 carreras en contra por 41 que pudieron sumar contra los norteños.

No obstante, Jalisco pudo nivelar la balanza y quitarse esa etiqueta de mártir. En el primer compromiso de playoffs, Zac Grotz tuvo un excelso desempeño que lo llevó a adjudicarse la victoria de 5-3; mientras que, en el segundo, Luis Iván Rodríguez y Stephen Gonsalves también se lucieron en la lomita, pero la ofensiva estuvo más que oportuna para conseguir un abultado triunfo de 10-2.

Ahora, los Charros tendrán la oportunidad de consumar la misión en casa. El martes 12 y miércoles 13 se disputarán los juegos 3 y 4, respectivamente, a las 19:30 horas en el inmueble de Zapopan, lugar en el que lograron acumular la mayor cantidad de victorias a lo largo de la campaña. Y, en caso de ser necesario, el quinto encuentro también se desarrollará en el Charro park.

Los próximos tres encuentros estarán a cargo de Luis Payán, Eduardo Vera y Zac Grotz como lanzadores abridores, en ese mismo orden de martes a jueves.

