Selección Mexicana ya tiene rival para amistoso en el Estadio Akron

Falta menos de un año para que comience la Copa Mundial de Futbol de 2026, siendo anfitrión México, Estados Unidos y Canadá, por lo que el conjunto de la Selección Mexicana está agendando algunos juegos de preparación para la justa mundialista.

De acuerdo con el periodista David Medrano, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunciará en las próximas horas la realización de un partido amistoso entre la Selección Mexicana y su similar de Ecuador, programado para disputarse en el Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco.

“El 14 de Octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, México se medirá a Ecuador. Mañana en conferencia será anunciado en forma oficial por el gobernador Pablo Lemus”, escribió el periodista en su cuenta de X.

La elección de la sede obedece a que el inmueble será uno de los estadios que albergarán partidos de la justa mundialista, por lo que también funcionará como prueba operativa en materia de logística, seguridad y aforo.

La última ocasión que México y Ecuador se enfrentaron fue en la fase de grupos de la Copa América, en un duelo que terminó igualado sin goles. Con este nuevo choque, ambas selecciones buscarán afinar detalles y mantener el ritmo competitivo de cara a sus respectivos compromisos internacionales.

MF