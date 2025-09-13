El coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, negó los vínculos con el empresario Saúl Vera Ochoa, señalado por presunto "huachicol fiscal".

Saúl Vera es señalado por una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual reveló que obtuvo la concesión del muelle fiscal 289 del puerto de Tampico, a donde llegaban los buques cargados de huachicol.

La concesión fue entregada por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico a la empresa Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., la cual es propiedad del empresario tabasqueño.

Por lo tanto, el legislador federal acusó que los señalamientos difundidos son un intento de desacreditarlo y que se trata de una campaña de desinformación en su contra.

"Forman parte de una campaña de desinformación que carece de sustento y que buscan desacreditar, mediante rumores, el compromiso demostrado a lo largo de décadas con la vida pública del país y con la transformación de México", aseguró el senador.

Por otro lado, López Hernández señaló que Saúl Vera está ligado con el ex presidente Felipe Calderón, a quien acusó de mantener complicidades durante su gobierno.

"Durante la administración de Felipe Calderón, mantuvo sociedad con José Luis Luege Tamargo, con el propio Calderón y con Antonio Dávila Capiterucho. Estos vínculos son los que reflejan complicidades con personajes que representan lo más cuestionable del viejo régimen, mismo que por años privilegió negocios privados a costa del interés nacional".

El senador y ex secretario de Gobernación aseguró que los señalamientos en su contra son hechos "con la intención de proteger y encubrir esas viejas alianzas".

Por lo que afirmó que hay compromiso de su parte con la Cuarta Transformación y la transparencia y rendición de cuentas.

CT