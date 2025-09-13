Canelo vs. Crawford: Peleas de box hoy sábado 13 de septiembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

Saúl "Canelo" Álvarez vuelve al ring para celebrar la Independencia de México y defender sus campeonatos del peso supermediano (CMB, OMB, AMB y FIB) frente a Terence Crawford, rival que ha subido dos categorías para tener la oportunidad de asaltar el trono del tapatío.

"Bud" Crawford está invicto. Unificó los títulos welter en 2023 tras vencer a Errol Spence Jr., y demostró su poder en el peso superwélter al ganar el cinturón interino de la OMB frente a Israil Madrimov. Cuánto de su poder y velocidad conserva ahora que ha llegado al peso supermediano —casi 10 kilos por encima de la división donde ha brillado— es la principal incógnita.

Del lado de Saúl Álvarez, amplio favorito para salir victorioso, las dudas giran en torno a si ofrecerá una pelea espectacular, como las que cimentaron su popularidad, o si se repetirá los visto frente a William Scull. También se cuestiona si logrará volver a noquear, algo que no consigue desde 2021, cuando derribó a Caleb Plant.

Ayer, ambos boxeadores cumplieron con un pesaje privado donde marcaron 167.5 libras (75.97 kilos), por debajo del límite de la división. El careo que siguió a su paso por la báscula fue breve, de unos 10 segundos: solo miradas, sin palabras ni amenazas. En medio de ellos estuvo Dana White, director de TKO, la empresa promotora del combate, que busca revolucionar la industria del boxeo con Canelo como uno de sus pilares.

En la conferencia de prensa también estuvo el jeque Turki Al-Alshikh, que se guardó los escrúpulos y declaró que este sábado quiere ver "sangre, caras destrozadas y huesos rotos".

Se calcula que Canelo ganará más de 100 millones de dólares por esta pelea, mientras que Crawford obtendrá al menos 50. Los púgiles han dicho de su pelea que es la más grande en la historia del boxeo y una de las mejores. El mexicano ha prometido un nocaut, el estadounidense está convencido de que puede vencerlo. En el ring hablarán los puños, para complacer —o decepcionar— al jeque y a toda la afición.

La función en Las Vegas comenzará a las 15:30 (hora central de México) y será transmitida en exclusiva por Netflix. Se espera que la pelea entre Álvarez y Crawford comience a las 21:00 horas.

No hay grandes combates de respaldo, pero destacan el duelo del medallista olímpico Marco Verde frente a Sona Akale, y el de Christian Mbili contra el guatemalteco Lester Martínez, a 12 rounds.

Cartelera completa en el Allegiant Stadium de Las Vegas