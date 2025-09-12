Este año, las Fiestas Patrias llegan acompañadas de un ingrediente especial para los aficionados al deporte: el esperado combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence “Bud” Crawford. La pelea, que se celebrará el 15 de septiembre, coincide con las celebraciones del Grito, convirtiéndose en un evento que suma emoción y orgullo al ambiente festivo.

En una fecha en la que las familias mexicanas suelen reunirse para disfrutar de música, comida típica y convivencia, la transmisión del enfrentamiento en vivo a través de Netflix aparece como una opción atractiva para complementar la celebración desde casa. Por ello, conocer el costo de la suscripción resulta fundamental para quienes no quieren perderse este duelo.

El combate Canelo vs. Crawford podrá seguirse en Netflix de manera global, incluido dentro de todos los planes de suscripción, sin necesidad de pagar un cargo extra ni adquirir un acceso de pago por evento.

En México, la plataforma maneja tres planes vigentes con los siguientes precios mensuales:

Estándar con anuncios $119 MXN

Estándar sin anuncios $249 MXN

Premium (4K / Ultra HD y más pantallas) $329 MXN

Cualquiera de estas opciones permite acceder al contenido en vivo de la pelea, lo que significa que los usuarios no requieren hacer un gasto adicional para disfrutar del evento deportivo.

Quienes deseen ver la pelea entre Canelo y Crawford como parte de los festejos patrios solo necesitan contar con una suscripción activa de Netflix. No habrá cargos extras ni modalidades especiales: con cualquier plan vigente es posible vivir desde casa uno de los combates más esperados del año, sumando así deporte y celebración en una sola experiencia.

