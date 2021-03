���� #CaneloSaunders tiene sede ��Con mucho gusto regresaré a pelear a Texas en el @ATTStadium de Arlington. Nos vemos este 08 de Mayo ��



���� #CaneloSaunders has a venue��With excitement I'll be returning to fight in Texas at the @ATTStadium in Arlington. See you on May 8th �� pic.twitter.com/zywXykBXET