Mundial 2026: ¿Por qué no se podrán comprar boletos en los estadios?

La venta de boletos a través de internet es una forma práctica de adquirir los pases para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero usuarios han cuestionado a la Federación si en esta edición habrá venta en taquillas de los estadios, ante lo cual el organismo ha respondido que no .

La semana pasada, el 10 de septiembre, dio inicio la venta de boletos para el Mundial 2026 mediante el Sorteo Preferente de Visa . Esta dinámica beneficia a las y los usuarios de tarjeta débito o crédito Visa válida y vigente, o una tarjeta prepagada recargable. Este periodo finalizará el 19 de septiembre.

A partir del próximo 29 de septiembre, FIFA Ticketing informará al comprador sobre el resultado de su solicitud tras un proceso de selección aleatorio, y se le asignará una fecha y un horario para comprar boletos (sujeto a disponibilidad), con horarios a partir del 1 de octubre de 2025.

En esta ocasión, la FIFA ha decidido no vender boletos en taquilla correspondientes a la Primera Fase del torneo con el fin de cuidar y garantizar la autenticidad de estos pases .

“ Ten en cuenta que FIFA.com/tickets es el sitio oficial y preferente para comprar los boletos de la Copa Mundial de la FIFA 26. Adquirirlos a través de FIFA.com/tickets garantiza su autenticidad y el acceso a todas las opciones disponibles ".

Además, la Federación también ha declarado a través de su sitio oficial que luego de la primera fase de ventas, se tiene planificado poner en marcha nuevas oportunidades para comprar boletos para el Mundial de 2026.

" La fecha de inicio de las fases de ventas adicionales se publicará a su debido tiempo en FIFA.com/tickets junto con los detalles correspondientes. Las fases de ventas podrán variar en cuanto a procesos de compra, métodos de pago y tipos de boletos. Los boletos que se ofrecen en cada fase de ventas están sujetos a disponibilidad y a los términos y condiciones vigentes ".

Con información de FIFA.

