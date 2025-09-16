Mundial 2026: ¿Por qué no se podrán comprar boletos en los estadios?

La venta de boletos a través de internet es una forma práctica de adquirir los pases para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero usuarios han cuestionado a la Federación si en esta edición habrá venta en taquillas de los estadios, ante lo cual el organismo ha respondido que no.La semana pasada, el 10 de septiembre, dio inicio la venta de boletos para el Mundial 2026 mediante el Sorteo Preferente de Visa. Esta dinámica beneficia a las y los usuarios de tarjeta débito o crédito Visa válida y vigente, o una tarjeta prepagada recargable. Este periodo finalizará el 19 de septiembre.A partir del próximo 29 de septiembre, FIFA Ticketing informará al comprador sobre el resultado de su solicitud tras un proceso de selección aleatorio, y se le asignará una fecha y un horario para comprar boletos (sujeto a disponibilidad), con horarios a partir del 1 de octubre de 2025.En esta ocasión, la FIFA ha decidido no vender boletos en taquilla correspondientes a la Primera Fase del torneo con el fin de cuidar y garantizar la autenticidad de estos pases.“Ten en cuenta que FIFA.com/tickets es el sitio oficial y preferente para comprar los boletos de la Copa Mundial de la FIFA 26. Adquirirlos a través de FIFA.com/tickets garantiza su autenticidad y el acceso a todas las opciones disponibles".Además, la Federación también ha declarado a través de su sitio oficial que luego de la primera fase de ventas, se tiene planificado poner en marcha nuevas oportunidades para comprar boletos para el Mundial de 2026."La fecha de inicio de las fases de ventas adicionales se publicará a su debido tiempo en FIFA.com/tickets junto con los detalles correspondientes. Las fases de ventas podrán variar en cuanto a procesos de compra, métodos de pago y tipos de boletos. Los boletos que se ofrecen en cada fase de ventas están sujetos a disponibilidad y a los términos y condiciones vigentes".Con información de FIFA.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF