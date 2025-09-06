Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para medirse en los próximos días a Terence Crawford en Arabia Saudita, un duelo que promete ser una auténtica exhibición entre el mexicano y el estadounidense. El tapatío buscará salir con la mano en alto en una velada que, además de prestigio, dejará una bolsa multimillonaria.

De acuerdo con reportes, la bolsa total será de 200 millones de dólares, de los cuales 50 corresponderán a Crawford y 150 irán directamente al bolsillo del “Canelo”, quien seguirá aumentando su fortuna. En su último combate frente a William Scull ya había obtenido 100 millones, por lo que ahora sumará 50 más.

Este será el segundo enfrentamiento del mexicano bajo el contrato firmado con el jeque Turki Al-Sheikh, que contempla cinco peleas a cambio de 400 millones de dólares. Dicho acuerdo refuerza la posición de Álvarez como uno de los atletas más lucrativos del deporte mundial.

A lo largo de su carrera, el jalisciense se ha consolidado como el mejor libra por libra, lo que le ha garantizado contratos millonarios que engrosan rápidamente sus ingresos. Según la revista Forbes, su fortuna ronda actualmente los 275 millones de dólares, aunque la cifra continúa en ascenso.

Además de lo que gana arriba del ring, Álvarez diversifica sus ingresos con negocios propios como supermercados, gasolineras, ropa y artículos deportivos, entre otros. También suma ganancias por campañas publicitarias con distintas marcas, lo que lo convierte en una de las figuras más rentables del deporte global.

SV