"Canelo" el estandarte, la gente no lo ve así

Para Rafael Guzmán, entrenador de la Selección Jalisco de Boxeo Amateur, el campeón mundial súpermediano, el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez, es el estandarte de Jalisco, y de México. El también mánager profesional, dijo en entrevista, que pasarán muchos años para que aparezca otro "Canelo" en Guadalajara. Guzmán conoce a Álvarez desde sus inicios en el terreno amateur.

—¿En cuánto tiempo considera que aparecerá en Guadalajara otro Saúl "Canelo" Álvarez?

—Haces una pregunta muy difícil, porque pasarán, creo, muchísimo años para que llegue otro "Canelo", o sea, no en el ámbito así bien boxístico, sino en lo disciplinado, inteligente, todo lo que él ha buscado y lo que se le ha puesto en puerta, lo ha sabido aprovechar. Es un tipo que está preparado para todo, desde que pasó por aquí por las filas de Code Jalisco, pasó por mis manos, ha hecho muy buen equipo (con sus entrenadores), y la gente que se ha arrimado por ahí con él, ha sabido trabajar con esa gente.

Yo creo que, pues sin temor a equivocarme, "Canelo" hoy por hoy, y la gente a veces no lo ve así, es el máximo, y es el estandarte de Jalisco, y de México, porque he estado en funciones en Las Vegas, y en otros lados. Muchos niños quisieran ser "Canelo" Álvarez. Un orgullo, de verdad".

En el sitio Boxingscene, el periodista Eric Raskin publica en su columna, ¿Cuál diablos es la mayor victoria de Canelo Álvarez? Comenta, que mientras que Crawford tiene una victoria clara, Canelo, tras 20 años de carrera profesional con 67 peleas en seis categorías de peso, 27 de ellas por el título mundial en cuatro divisiones, no tiene esa victoria indiscutiblemente grandiosa.

Álvarez tiene una sobreabundancia de muy buenas victorias, suficientes para eventualmente convertirlo en una fácil selección para el Salón de la Fama en su primera votación, pero no tiene esa noche singular en la que derrotó a un enemigo de élite de manera limpia y clara sin algún tipo de asterisco adjunto... Y por ahí estaré atisbando.