Tras el empate a cero contra Japón en el juego amistoso rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el técnico de la Selección Mexicana, Javier "El Vasco" Aguirre, explicó que el resultado se debió a cambios tácticos forzados.El Vasco reconoció que se vio obligado a implementar una línea defensiva de cinco jugadores porque sus laterales no estaban conectándose adecuadamente. A pesar de ser un ajuste no planeado, se mostró satisfecho con la adaptación de sus jugadores.El DT admitió que el partido no fue espectacular y que su equipo no mereció la victoria, pues Japón, a pesar de ser un rival igualado, no fue superado. Subrayó que, aunque el equipo tiene un buen ambiente y una base sólida, aún deben mejorar.Aunque Aguirre siente que está cerca de tener al equipo definitivo para el Mundial de 2026, enfatizó que todavía le falta evaluar a algunos jugadores y que la falta de superioridad ante una selección como la de Japón le hace ver que hay mucho trabajo por delante.Después del encuentro amistoso en el Estadio Oakland Coliseum en California, Estados Unidos, las y los aficionados del balompié mostraron con humor sus opiniones después del nada espectacular encuentro entre las selecciones mexicana y japonesa.