"Canelo" Álvarez revela la verdadera razón de su separación con Óscar de la Hoya

Saúl “Canelo” Álvarez se ha convertido en uno de los boxeadores más importantes en toda la historia de México, pues desde su comienzo en el mundo del boxeo mostró aptitudes para llegar lejos.

Una de las personas que recorrió un largo camino a su lado fue el exboxeador Óscar De la Hoya, promotor del pugilista tapatío quien formaba parte de Golden Boy Promotions, empresa que se dedica a promocionar deportes de combate.

Años después de formar parte de la promotora Golden Boy, “Canelo” Álvarez decidió romper la relación de equipo con De la Hoya, pues tuvieron algunos inconvenientes los cuales no reveló el tapatío.

Después de un largo tiempo, el “Canelo” reveló los detalles de la separación de Golden Boy y Óscar De la Hoya en entrevista, en donde mencionó que en uno de sus entrenamientos escuchó decir algo a su promotor que lo hizo reflexionar.

“Una cosa que yo le escuché decir y nunca se me olvidó, es que a la gente tenías que darle poquito, para que quieran más. Cuando me dijo eso lo tomé, pero a la vez me hizo darme cuenta de cómo era él”

“Canelo” agregó que tanto él como todo su equipo de trabajo trataron a De la Hoya como familia, cosa que el exboxeador no hizo, pues Saúl mencionó que a Óscar solo le importaba el negocio y nada más.

“Nosotros éramos leales a él (De la Hoya). Yo fui el único peleador que se quedó con él cuando todos se le fueron, porque soy leal. Y trato a todos como familia y yo hice lo mismo con Golden Boy, pero creo que él no es ese tipo de persona. No sé si es una buena persona o no, pero no es la persona que aparenta ser. Con él todo es negocio”, finalizó.

MF