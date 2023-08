Atlas vs América ya tiene respuesta oficial sobre la cancha del Estadio Jalisco

El próximo domingo 20 de agosto, los rojinegros del Atlas y las Águilas del América se verán las caras en el partido correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2023, luego de se adelantarán los partidos ante la eliminación de los equipos de la Liga MX en la Leagues Cup.

Durante los últimos días, se tocó el tema del estado de la cancha del Estadio Jalisco, pues hace unos días atrás se llevó a cabo el concierto de Romeo Santos en dicho inmueble, por lo que el césped quedó en malas condiciones.

Ante los rumores y dudas sobre si se jugaría el partido o no, José Riestra, presidente de los rojinegros, concedió una entrevista al medio Notisistema y mencionó que se reunió con la comisión de revisión de estadios obteniendo la aprobación para que el partido se juegue este domingo.

“Vengo justo saliendo de una reunión con la Liga y la gente que está evaluando la cancha y no tendremos ningún problema para poder jugar el domingo, se ha certificado el tema del campo y seguramente tengamos un partido el domingo contra América y ojalá podamos ver una gran entrada en el Jalisco. Una gran impotencia por un lado no depende al cien por ciento de nosotros el tema de lo que sucede dentro del Jalisco, lamentablemente eran compromisos que ya habíamos llegado a un acuerdo para que se realizaran y posteriormente no hubo la oportunidad de poderlos cancelar”, dijo el presidente de la Academia.

Finalmente, Riestra indicó que el césped de la cancha debe cambiarse por completo, sin embargo, dijo que en estos momentos será imposible que se haga debido a que el torneo ya comenzó.

MF